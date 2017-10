I morgen er det Halloween. Det er sikkert mange unge som gleder seg til å gå rundt i kostymer og tigge etter godteri som de legger i slitne putevar.

Selv om jeg ikke har gått Halloween på flere år, likte jeg å kle meg ut og spise godteri selv. Men først nå ser jeg at det bare er en del av den stadige amerikaniseringen av Norge.

Amerikanisering

Det er lett å skjønne hvorfor dette skjer. USA er et av de mektigste landene i verden, filmene vi ser på kommer derfra, telefonene våre er designet der, og mye av maten vi spiser, stammer derfra.

Nå tar vi til og med til oss helligdagene. For et år siden var det snakk om at nordmenn begynte å feire Thanksgiving, mens Black Friday for lengst har fått fotfeste her i Norge.

Både Halloween og Black Friday er til for at butikkene skal tjene enda mer penger. Det blir forventet at vi skal kjøpe inn godteri, dyre kostymer av dårlig kvalitet og gresskar med lykter i.

Hva skjedde med norske verdier?

Koseligere med julebukk

Avtalen min med mamma var at hvis jeg skulle gå rundt og forlange godteri på Halloween, skulle jeg også gå julebukk. Julebukk er når man går rundt og banker på dørene, akkurat som på Halloween. Men det som gjør julebukk annerledes, er at man faktisk gjør noe for det man får.

Man kler seg opp i strikkegenser, julenisselue og maler på røde kinn, banker på dørene og synger julesanger. Hvis man synger fint, kan man få en pepperkake, en kakemann eller en annen type julekake.

Jeg likte aldri selv å gå julebukk, men jeg angrer på at jeg først nå skjønner hvor teit det er med Halloween. Hvor koselig ville det ikke heller vært å få gjeng med smårollinger som synger en sang for deg en kveld i romjulen?

Hvorfor er det etter mitt inntrykk blitt mer normalt å forlange godteri, bare fordi man har kledd seg ut (som på Halloween)?

Halloween er her for å bli. Det er ikke noe å si på det, og i morgen vil vi nok se mange unger gå rundt og banke på dørene og spørre etter godteri.

Alt jeg håper på, er at jeg vil se like mange unge gå rundt i romjulen og faktisk gjøre noe for det de får.

