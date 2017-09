Kjære Aksel

Jeg har nylig fått meg kjæreste og er veldig glad for at jeg endelig har funnet en som er glad i meg og virkelig tar vare på meg.

Likevel kjenner jeg at jeg lett blir irritert på ham over veldig små, ubetydelige ting. Det kan for eksempel være en liten kommentar som ikke handler om meg, og som jeg vet han sier på tull, men likevel klarer jeg ikke helt å riste av meg følelsen av å bli irritert.

Jeg vet ikke hva det er som gjør at jeg blir så lett irritert, men det er veldig plagsomt, og jeg føler han oftere ser min irriterte side enn min glade. Hva kan dette komme av?

Jeg føler ikke jeg kan ta det opp med ham hver gang jeg blir irritert, ettersom tingene som gjør meg irritabel, egentlig ikke har noe å si siden de er så små. Det er så frustrerende å føle det sånn her når han er så god mot meg og jeg egentlig ikke har noen grunn til å være sur/irritert.

Kan det være fordi hans meninger virkelig betyr noe for meg?

Hilsen jente (20)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Fakta: Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. Spaltene er gratis å lese. Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære jente (20)

Så fint at du har funnet en kjæreste som du er glad i og som tar vare på deg! Samtidig må det være frustrerende å kjenne irritasjonen boble like under overflaten?

Monica Strømdahl

Irritasjon kan ta mye plass i følelseslivet vårt – plass vi kanskje heller ønsker å bruke på glede og takknemlighet. Jeg synes det er flott av deg å ta tak i dette allerede tidlig i forholdet.

Du beskriver noe som jeg vet mange kjenner seg igjen i. I nære relasjoner kan ofte små – kanskje helt ubetydelige ting – skape irritasjon, gnissing og slitasje. De fleste har nok merket hvordan søsken og foreldre kan gå oss på nervene, ofte over ting andre knapt ville lagt merke til.

Fakta: Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. Les intervju med Aksel her. Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel.

Kan vekke gamle sår

Dette er litt komplisert, men irritasjon er ofte en reaksjon på noe annet emosjonelt som foregår i oss selv. Dette har jeg skrevet litt om tidligere, hvordan såkalte sekundærfølelser oppstår som utfordrende reaksjoner på andre mer grunnleggende følelser og behov (primærfølelser).

Små og tilsynelatende ubetydelige ting kan vekke gamle mønstre eller sår i oss som vi ikke har helt fremme i dagen.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Det kan altså være at det er noe i det han sier, måten han sier det på eller hvordan du føler deg behandlet av ham, som vekker noe annet i deg (en primærfølelse) som du ikke er helt klar over. «Noe» skaper friksjon.

Prøv å utforske

Jeg vet lite om hva han sier eller gjør for å irritere deg, men noen typiske mønstre er at en uskyldig kommentar minner oss om noe vi ikke liker ved oss selv, noe vi er flaue over, får oss til å føle oss dumme, minner om noe vondt i fortiden eller belyser noe som er litt vanskelig med relasjonen til den andre.

Se om du kan merke deg neste gang det skjer, eller hente frem igjen en gang det har skjedd tidligere.

Prøv å sette litt ord på hva det er som er plagsomt med det, til deg selv.

Prøv å være helt åpen for hva det kan være, og smak på ordene og følelsen. «Det er akkurat som om han ...»

Til slutt så kan det jo også sies at noen bare irriterer oss generelt. Ikke alt må være noe underliggende, men hvis det vedvarer, kan det være fint å utforske.

Jeg ønsker deg lykke til!