Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nå må vi slutte. Folk sier de ikke liker kroppen sin og at de ikke liker hvordan de ser ut. Nå er det nok. Folk sier de ønsker å være perfekte. Men hva er perfekt?

Hvis alle er forskjellig, hvordan kan vi da vite hva som er perfekt? Alle er perfekt på sin måte. Er det ikke bra at alle er forskjellig? Tenk hvis alle var like. Det ville ikke vært gøy. Det er bra at alle er forskjellige og alle skal være fornøyd med å være unik.

Man hører mange jenter som ikke liker seg selv. Dette må vi få slutt på. Vi må få alle til å se at de er fine uansett utseende. På sosiale medier er det mange som kommenterer bilder som folk legger ut av seg selv. Folk skriver hvor vakker og fin de er.

Dette er bra. Folk vil bli glad for hver og en av disse fine kommentarene. Men det er også viktig at det ikke bare er noen sine bilder som kommenteres, men alle.

Vi skal alle være stolte av å være oss selv. Husk at det bare finnes én utgave av akkurat deg. Du er verdifull. Uansett om du er høy eller liten, kraftig eller tynn, du vil alltid være unik. Så alle mennesker der ute, vær deg selv, og vær stolt av å være akkurat slik du er.

