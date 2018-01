Barn nå til dags vokser opp i en tro om at de er best i verden.

Det er mange barn som begynner å spille for eksempel fotball når de er fem-seks år gamle. Da spiller de mange cuper og kamper, men ofte taper de alle kampene 10–0.

Likevel får de en stor pokal hver og en medalje. Dette mener jeg er feil.

Virkeligheten er nemlig brutal!

Det er faktisk ganske uforsvarlig å la barn vokse opp i den tro at de er best i alt. Man blir blind for virkeligheten!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Mer forberedt på verden

Jeg mener ikke at vi skal ta fra barna selvtillit, men hvis dette fortsetter, kommer disse barna til å gå på en stor smell når de blir større.

Jeg selv vokste opp i denne troen på at jeg var best, og da jeg ble større og skulle være med i en ordentlig cup, så tapte vi mange kamper – uten premie. Og ja, det svir.

Hadde barn heller fått litt færre pokaler når de var små, hadde de vært mer forberedt på dette. De hadde vært mer forberedt på verden.

Dette med pokaler og sport er bare et eksempel.

Vise flere sider av verden

Vi som vokser opp i Norge, vokser opp i troen om at verden er et vidunderlig sted. Vi tror alle land har det like godt som oss. Dette er nesten så langt fra virkeligheten vi kan komme.

Rundt omkring i verden vokser barn opp med fattigdom, sult og nød.

Jeg mener at hvis vi hadde blitt fortalt om hvordan verden er i en tidligere alder, hadde vi vært mer forberedt på virkeligheten – på selve livet.

Så istedenfor å gi pokaler og medaljer kan vi for eksempel gi en müslibar eller en liten sjokolade. Ansvaret for ikke å overøse barn med pokaler ligger hos dem som er eldre. Vi må lære barna å forstå at det finnes flere sider av verden.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.