Høsten 2017 vil kanskje bli husket som den verste i Arbeiderpartiets historie. Først kom det katastrofale valgnederlaget i september, og før jul kom anklagene om seksuell trakassering.

#Metoo har nådd norsk politikk og også Arbeiderpartiet. Og det er bra.

#Metoo er så ekstremt viktig for kvinners frigjøring og likestilling at ingen deler av samfunnet kan slippe unna.

Og selv om jeg aldri ønsker partiet mitt noe vondt, er det bra at problemene blir tatt på største alvor. For et likestillingsparti som Arbeiderpartiet har det vært avgjørende at vi fikk ryddet opp og bevist at vi tar vårt likestillingsansvar på alvor og at varslere blir trodd.

Mye å ta tak i

Nå er tiden inne for å tenke fremover. For det er mye å ta tak i. For tiden pågår regjeringsforhandlinger som kan ende i Norges mest arbeidsfiendtlige regjering noensinne.

Høyre og Frp finner sitt verste i arbeidslivspolitikken når de tar fagforeningsfiendtlige Venstre med på laget. Jeg er sterkt bekymret for hvilken virkelighet arbeidsfolk vil møte, og enda mer bekymret for at ingen i pressen følger med.

Samtidig får Sylvi Listhaug slippe billig unna med at hun ble betalt for å påvirke eget parti i spørsmålet om OL kort tid før hun ble statsråd.

Politikken dominere

Arbeiderpartiet har fått ordnet opp i partiet, og nå er tiden inne for å drive med politikk igjen. Både på Stortinget og i kommunene vil arbeiderpartipolitikere komme i gang med arbeidet for å gjøre alle nordmenns liv bedre.

I Oslo jobber vi for å sikre at alle skal slippe å tenke på hvor forurenset luften er om vinteren, i Bergen jobber vi for å gi alle en bedre skole, og i Trondheim forbedrer vi eldreomsorgen.

Vi er klare for å starte veien mot valgene i 2019 og 2021. Politikken vil snart igjen få dominere avisforsidene. Det er på tide.

