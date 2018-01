1. P

2. E

3. N

4. G

5. E

6. R

Når du er i lære, får du lønn! Du tjener sykt mye penger og har det sykt moro mens du gjør det!

Jeg er 16 år og skal begynne i lære i februar. Jeg skal over fire år få en årslønn fra bedriften jeg er lærling hos. Tenk litt over det … Bruk ett sekund på å forestille deg selv om fire år når du har så mye penger at lommeboken din flyter over.

Forestill deg selv når du er 19 år og skal seile rundt kloden med kameratene du har fått mens du var på yrkesskolen. Og at du har mulighet til å finansiere hele turen alene uten å bekymre deg!

Forestill deg den dagen du har så mye penger at du ikke riktig vet hva du skal gjøre med dem, mens alle vennene dine som valgte studiespesialisering, sitter med skjegget i postkassa og lurer på hva i huleste de skal finne på nå!

7. Det beste miljøet

Fremdeles ikke overbevist? Hva med å slippe det idiotiske hierarkiet fra ungdomskolen?

For det forsvinner dessverre ikke på videregående. Med mindre du velger yrkesfag, da.

Her er det litt annerledes. Vi er 13 i klassen, og vi krangler iblant, men det er helt fantastisk å slippe alt det tullet med rare klær, dum slang og alt det andre ulogiske tullet alle innerst inne er lei av.

Jeg kjenner mange som begynte på studiespesialiserende, og de kjeder livet av seg. Jeg synes miljøet på yrkesfag er det beste jeg har vært del av! Det har vært en så stor forskjell fra ungdomsskolen at bare det i seg selv er god nok grunn til å velge yrkesfag.

8. Morsomt, men ikke lett

Nå føler jeg at jeg er nødt til å snakke litt om den faglige delen. Yrkesfag er ikke bare, moro og det er ikke nødvendigvis et lett løp, slik mange forestiller seg.

Fire av ti elever som går yrkesfag, dropper ut i løpet av fire år.

Jeg tror antallet er så høyt fordi det er mange som ikke vet hva de søker seg inn på. Det er nok mange som har forestillinger om yrkesfag som slett ikke stemmer.

Når det er sagt, må jeg skynde meg å si at eleven som er motivert og faktisk trives med håndarbeid, kommer til å surfe gjennom disse årene helt uten problemer.

Det er faktisk veldig krevende å jobbe en hel dag med praktisk arbeid, og det er viktig at du er i stand til jobbe jevnlig og være forberedt på fysisk krevende arbeid.

9. Det viktige fagbrevet

Det siste jeg vil ta opp, er kanskje den viktigste grunnen til å velge yrkesfag: Fagbrev. Fagbrev er nøkkelen til hele utdanningslinjen.

Du får et fagbrev når du er ferdig utdannet som det du utdanner deg som. Dette gir deg en enorm fordel, både fordi du nærmest er garantert jobb når du kommer ut fra skolen, og det gir deg også stor fordel om du vil studere videre. De store selskapene har mye større bruk for en som forstår hva han gjør, enn en fyr med et fancy diplom.

Velg yrkesfag, ikke fordi du ikke har noe annet valg, men fordi du innerst inne har lyst til det. Og husk at om alt skulle skjære seg på yrkesfag, er det lettere å bytte fra yrkesfag til studiespesialisering enn omvendt!

