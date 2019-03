Satiriks er en serie på NRK som har veldig mange gode poenger. Ett av dem, som mange nordmenn med innvandrerbakgrunn plukker opp med det samme, er: Når Yousef Hadaoui, en komiker med marokkansk bakgrunn, skal ytre sine meninger, blir han møtt med «så bra at du engasjerer deg».

En setning som på overflaten ikke ser så veldig farlig ut, men som i bunn og grunn burde fjernes helt fra ordforrådet vårt.

Hva oppnår man ved å fortelle nye landsmenn at det er bra de engasjerer seg i det norske samfunnet? Man kan vel tenke seg at man ønsker å motivere dem til å fortsette. Men man oppnår noe annet også.

Ikke tatt seriøst

La meg forklare ved å vise et lignende eksempel:

Lise, på syv år, er i familieselskap. Mens de voksne snakker om det nye miljøpolitiske vedtaket, bestemmer Lise seg for å si meningen sin. Hun kan ikke mye fra før av, sier lite fornuftig, og de voksne ler av det søte forsøket. Én forteller henne at det er bra at hun engasjerer seg, og at det er bare å jobbe videre med det hun gjør. De tar ikke Lise seriøst.

Privat

Tenk deg nå at Lise ikke er syv år, men tredve, førti, femti. Tenk deg at Lise har innvandrerbakgrunn, og uansett hva hun gjør, blir hun sett på akkurat samme måte som om hun var syv.

Når folk vil at du tar dem seriøst, er det ikke greit å komme meg «så bra du engasjerer deg». Nye nordmenn skjønner at vedkommende ikke tar dem seriøst, og dette gjør dem vondt.

Som en syvåring

Ikke snakk til nye landsmenn på samme måte du ville gjort til en syvåring.

Jeg selv har opplevd dette, mange av mine venner har opplevd dette, til og med respekterte voksne med flere doktorgrader og et liv med erfaring har opplevd dette. Det er nedverdigende og gjør oss hverken glade eller mer motivert.

Dette begrepet har sin tid og sitt sted. Men tiden da begrepet hadde en motiverende betydning, er over, og i dag blir det langt oftere opplevd som nedverdigende og negativt.

Derfor må vi slutte å si at «det er bra» at personer med innvandrerbakgrunn engasjerer seg.

