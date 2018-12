Carlisle Sienes (21) kom på tredjeplass i årets Idol-finale på TV 2.

– Hvordan har Idol påvirket deg som artist?

– Jeg er blitt mye tryggere på meg selv både som person og som sanger og artist. Jeg har også lært å tørre å gjøre store ting, selv ting man ikke tror man klarer. At det er viktig å tro på seg selv, for når man gjør det, klarer man alt man vil. Men når det er sagt, så er det også utrolig viktig med hardt arbeid!

– Til TV 2 har du fortalt om at du i oppveksten lærte at homofili er syndig, og at du derfor var skamfull da du kom ut av skapet. Hvordan har du opplevd å være åpen om dette?

– Jeg har lært å elske meg selv slik som jeg er, og at det ikke er en synd. Det å være homofil er en del av meg som person, men det er heller ikke alt som definerer meg.

Jeg er først og fremst et menneske, omsorgsfull og bryr meg om andre. Tilbakemeldingene har vært positive fra både venner og familie, som er de viktigste i livet mitt.

– Hva er det beste valget du tok i tenårene?

– Det var å begynne på folkehøyskole i Oslo!

– Er det noen valg du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke fulgte hjertet og ikke valgte å gå musikklinje på videregående. Men jeg liker å tenke at ting skjer for en grunn, og at alle valgene jeg har tatt, har gjort meg til den jeg er i dag.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Det er først og fremst å nyte ungdomstiden og være til stede, for ungdomstiden flyr forbi så fort.

Det er viktig å sette pris på alt man har, for man er så heldig som lever i Norge.

Jeg skulle også ønske at jeg slapp meg litt mer løs og ikke brydde meg så altfor mye om absolutt alt, og at jeg ikke overtenkte så mye.