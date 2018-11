Det har gått en halvtime inn i filmen. De aller fleste av oss er grepet av det som skjer på lerretet. Plutselig lyser det opp en mobilskjerm to rader foran meg. Jeg kniper øynene sammen og lurer på hva det er.

Lyset er distraherende og skarpt. Personen sender noen snaps med blits, ser litt på Instagram og sender tekstmeldinger til en venn. Deretter tar vedkommende tommelen frem og tilbake over sidene på startskjermen, letende etter et potensielt varsel. Det er nesten manisk.

Privat

Tør ikke si ifra

Av og til dras den opp for å sjekke klokken, men noen ganger blir den værende. Nordmenn er som nordmenn flest, de færreste tør å si ifra, ikke engang til foreldre eller venner. Dette er ett av mange eksempler bare de siste par ukene.

Det er like irriterende hver gang. Hvis du må sjekke sosiale medier eller sende tekstmeldinger under filmen, kan du være så snill og gå ut? Eller vente til filmen er ferdig om en time?

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Betaler for å se filmvisningen

Du mister ikke streak med noen, og du har allerede sjekket alle varslene på Facebook. Hvis det er kjedelig, kan du vente i fem minutter, og er det uutholdelig, kan du vente i kiosken. Du sitter i en kinosal med folk bak og ved siden av deg, som har betalt for å se filmvisningen og ikke for å se hva du liker på Facebook.

Det er forståelig at man føler på et behov for å sjekke klokken, men når skjermen lyser opp i en mørk sal, er det plagsomt for resten av publikum. Mobilbruk under filmvisninger er en uting, og jeg håper det kan stoppe.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.