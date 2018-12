Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

2018 har vært mye for meg. Jeg har for andre gang fått beskjeden de fleste frykter: Du har kreft.

Men i år fikk jeg også vite at med dagens forskning har de ikke muligheten til å kunne fjerne den, bare holde den i sjakk. Den er uhelbredelig.

Kreften er selvfølgelig en vond erfaring, men samtidig har den fått meg til å se på livet på en helt ny måte, en mye bedre måte.

Jeg er nok ikke blitt en bedre person, men jeg er blitt mer bevisst på hva som er viktig for meg. Istedenfor bare å tenke at jeg er glad i noen, så sier jeg det.

Ingenting er for smått til å feires eller glede seg over.

Min mening er like viktig som alle andre sin mening, og jeg er jammen meg bra nok akkurat som jeg er. Hadde jeg bare vært like klok som tenåring.

Slet på skolen

I tenårene var det to steder jeg klarte å slappe av og faktisk være meg selv. Det var hjemme og i musikalgruppen jeg gikk i.

Musikalgruppen var nok det som betød mest for meg den tiden. Der var vi mange forskjellige jenter som ville hverandre godt.

Vi kunne være uenige, men vi heiet alltid på hverandre og gledet oss på hverandres vegne.

Dette var et godt og viktig fristed, for skolen var et vanskelig sted for meg.

Sosialt gjorde jeg det bra, men når det kom til det faglige, ble det vanskelig for meg.

Det å se at vennene mine og andre rundt meg gjorde det så mye bedre enn meg, var vanskelig.

I starten la jeg inn en ekstra innsats for å gjøre det bra, men det ga ingen resultater.

Etter det gjorde jeg ett av de dummeste valgene. Jeg valgte å ta på meg en rolle som at jeg ikke brydde meg noe om det, selv om det var like kjipt hver gang.

Jeg valgte ikke å tro at jeg var god nok når jeg fikk dårlige karakterer.

Yrkesfag hjalp meg

Det beste valget for meg var å søke meg inn på yrkesfaglig linje på videregående.

Det var godt å kunne jobbe med fag jeg var interessert i. Der fikk jeg motivasjonen tilbake igjen, for jeg var god i noe!

Karakterene mine var på det øvre planet i disse fagene, og jeg var stolt av meg selv.

De siste to årene har jeg møtt på utfordringer som vi ikke lærer å takle på skolen.

Jeg har aldri vært særlig skoleflink, men jeg har jammen klart meg bra uansett.

