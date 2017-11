Idet den seks år gamle jenta fikk høre at personen hun så opp til og beundret var muslim, ble hele ansiktsuttrykket hennes endret. Hun fikk sjokk.

Sjokk over at det faktisk eksisterer en snill muslim og svarte: «men du ser ikke muslim ut» og avsluttet det hele med «Jeg liker deg selv om du er muslim».

Jeg vet ikke hva du tenker når du hører det, men jeg får frysninger over hele kroppen.

Hva er det den seks år gamle jenta har fått høre om muslimer for at hun skal reagere på den måten?

En seks år gammel jente skal ikke kunne skille mellom svart og hvit, muslim og kristen, «oss og dem». En seks år gammel jente skal ikke gå rundt med fordommer.

Lærte det ikke fra nyhetene

Selv om det finnes mange integrerte muslimer, er det fortsatt ikke dem som det blir fokusert på. Han som skriker «Allahu akbar» før han skader andre, er viktigere.

Det er han som skal representere min tro og store deler av min livsstil. Han er viktigere enn meg og viktigere enn alle andre muslimer som prøver å skrike ut om at dette ikke er islam.

Det er ikke fra nyhetene den lille jenta har lært dette, for det er hverken noe barn ser på eller forstår.

Dette er ting som blir snakket om hjemme, ting hun får med seg av sine nærmeste.

Hvis hatet for muslimer til og med har klart å gro i en seks år gammel jentes hjerte og sinn, så vet jeg ikke hvor langt vi klarer å komme med å knuse islamofobi og skillet mellom «oss og dem».

For jeg vet ikke lenger hva som skal til for å bevise at de ikke representerer meg. Jeg vet ikke lenger hva som skal til for å bevise at de ikke representerer min muslimske familie og min kultur.

Startet moteblogg

Jeg tar opp et så viktig tema som moteblogger fordi jeg vil at andre mennesker skal forstå at ikke alle muslimer representerer ekstremisme. Man kan fint be fem ganger daglig og samtidig ha på seg det man ønsker. Bare ikke samtidig.

Folk blir like overrasket hver gang jeg takker nei til drinkene. «Å ja, du kjører?», «Nei, jeg drikker ikke?», «Hæ, hvorfor ikke?», «Jeg er muslim». Og det er her jeg forvirrer dem.

Jeg ikke ser ut som den muslimen som mediene har klart å plassere i hodene deres.

Mange tror at muslimer ikke kan feste, kose seg, diskutere, heve stemmen og danse, spesielt ikke en jente.

Det er her alle tar feil, for alt kan gjøres med måte.

Jeg ønsket å starte en blogg for å skape mitt eget univers hvor jeg kunne snakke ut om min religion og kultur, samtidig som jeg kunne informere om hvilken leppestift jeg bruker.

Jeg skriver dette med håp om at vi skal slutte å være dømmende før vi faktisk vet helt sikkert. Det finnes mange ulike former av et menneske med en tro, uansett hva de skulle tro på.

Vekk med fordommene og frem med menneskeheten, for jeg er ikke så ulik deg, selv om jeg er muslim.

Selv om episoden med den lille jenta var noe som påvirket meg veldig, så ønsker jeg fortsatt ikke å miste håpet. For den lille jenta «liker» fortsatt damen, selv om hun er «muslim».

Jeg er takknemlig for at hun møtte en muslimsk dame som viste henne det motsatte av hva hun var i ferd med å tro og lære. La oss ikke forme seksåringer med fordommer. Er det mye å be om?

