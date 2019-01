For ett år siden tok jeg et valg. Det er et valg jeg ikke angrer på, men som har hatt både positive og negative konsekvenser. Jeg valgte å gå inn i politikken. Det er ikke mange 15-åringer som gjør det, og jeg skjønner hvorfor nå.

I løpet av året har jeg nemlig opplevd hva det betyr å drive med politikk. For selv om man ikke er profilert, kan man fremdeles bli utsatt for hets.

Kommentarer som «du er jo bare et barn», «lille venn, du forstår ikke helt» og «kanskje mamma skulle hjelpe deg litt?» setter seg, og de er vonde.

Man skulle trodd at det å være med å påvirke skulle være problemfritt i et av verdens frieste og mest demokratiske land. Men så gode er vi faktisk ikke.

Hets og hån

Hver dag blir kommentarfelt og innbokser fylt med hets og hån mot meningsmotstandere. Dette er dessverre blitt realiteten for mange i politikken, og det går hardest utover oss ungdommer.

Rekrutteringen til ungdomspolitikken blir nemlig vanskeligere og vanskeligere når det eneste som preger debatten, er hets, hets og hets. Vet du hva? Jeg skjønner faktisk hvorfor folk ikke gidder mer. For etter hvert virker debattene mer som slagmarker hvor man bare skal prøve å skade den andre mest mulig, fremfor en rettferdig arena hvor man utveksler argumenter.

Rop enda høyere

For ja, du kan være 15 og ha gode argumenter.

Ja, du kan være 17 og smartere enn «hvite menn som pusher 50».

Ja, du kan være med å påvirke selv om du er ung og «dum». Samfunnet trenger din stemme også.

Så til deg som er ung og vurderer politikken: Gå for det, det er ikke et valg du angrer på.

Til deg som kanskje kunne tenkt deg å melde deg inn i et ungdomsparti: Gjør det, det finnes knapt noe bedre.

Til deg som vurderer ungdomsrådet i kommunen: Still til valg, vi trenger deg.

Til deg som får høre at du ikke kan fordi du ikke er gammel nok: Rop enda høyere, og aldri gi deg.

Til deg som vurderer å være med og påvirke: KJØR PÅ!

