I skrivende stund har jeg det veldig bra. Men det har ikke alltid vært sånn.

Jeg har hatt dager hvor jeg ikke ville gå ut av sengen.

Jeg orket ikke ta på meg klær eller spise mat. Ville ikke si hei til mamma og pappa. Jeg har hatt så mørke dager at jeg kunne kjørt og kjørt og ikke brydd meg om hvor jeg hadde endt opp.

De dagene kom. Og de passerte. Men de kom for å passere.

Tro på det beste

Jeg holdt håpet oppe. Selv om jeg mistet mye. Mistet venner, styrke, mot. Mistet mye tid og penger. Så trodde jeg fortsatt på at det fantes en løsning.

Husk det. Tro på det beste!

Det er mange gutter som ikke tør å snakke høyt om egne følelser og tanker. Kanskje er de redde for å bli kritisert eller bli oppfattet som mindre kule og tøffe.

Det er like viktig for gutter som for jenter å snakke om hvordan vi har det. Vi kan komme lenger ved å åpne oss om tanker og følelser.

Vi må åpne opp

Det er nok derfor jeg er så glad i å snakke foran folk. Da er jeg meg selv. Og ham har jeg lært meg til å være komfortabel med.

Snakk med noen, enten det er venner, en lærer du stoler på, eller mamma og pappa. Det finnes mennesker som er der for deg, og som bryr seg om deg.

