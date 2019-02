Katja Busuttil fra Oslo Unge Venstre har 21. februar et innlegg på Si ;D om priser og kollektivtilbud. Hun skriver at tilbudet ikke er blitt bedre selv om det er blitt dyrere.

Vi i Ruter skal være de første til å beklage når bussen ikke kommer i tide og når informasjonen ikke er god nok. Samtidig er vi ikke enige i at kollektivtilbudet ikke blir bedre.

Flere avganger

Politikerne i Oslo og Akershus har økt tilskuddet til kollektivtrafikken helt siden Ruter ble opprettet for over ti år siden. Antall avganger er økt, driftstiden er utvidet og det er gjennomført større ruteendringer, ikke minst i samarbeid med NSB.

Målet har vært å utvikle kollektivtilbudet for å gi langt flere valgmuligheter for innbyggerne i regionen.

Ruter

Kollektivprisene øker i takt med prisøkningen på tjenester. I år var rammen på 2,8 prosent som fastsatt i statsbudsjettet.

Siden Ruter ble opprettet i 2007, har det forekommet prisøkninger utover dette, men disse har vært politisk besluttet. Økningen fra 2018 var et resultat av forhandlingene rundt Oslopakke 3.

En har ønsket å holde prisene på månedskortet lave for å gi et incentiv til å reise ofte og regelmessig. Dermed blir prisnivået på månedsbillett lavere enn prisnivået på enkeltbilletter.

Billettinntektene utgjør 53 prosent av kostnadene, mens resten er tilskudd.

Jobber med forsinkelser

I tillegg til pris er det selvfølgelig viktig at bussen kommer når den skal.

Vi jobber kontinuerlig for å minimere forsinkelsene og ser på en rekke ulike tiltak. Ruter jobber sammen med bussoperatørene, med Veivesenet og med både fylke og kommune for å få til en så høy punktlighet som mulig.

Vi utvikler også digitale verktøy for at de reisende skal kunne planlegge reisen sin på best mulig måte.

Det er felles politisk enighet om at det skal være et godt kollektivtilbud i Oslo og Akershus, og vi i Ruter er glade for engasjement hos ungdomspolitikerne.