Det snakkes mye om at vi må passe på at de «svake» ikke får koronaviruset.

Jeg syns det er litt unødvendig med denne formuleringen. For er ikke egentlig de vi kaller «svake» noen av de sterkeste i samfunnet? Er det ikke bare gitt at vi sitter i karantene for dem?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Mer utsatt

Jeg syns det er et litt dårlig ordvalg. Det er greit at de er svake, fordi de lett kan bli syke av koronaviruset. Men hvordan er det å være dem som blir omtalt som de svake? Har vi kommet så kort i samfunnet?

Jeg synes ungdommen kan tenke på at de eldre virkelig har gjort en god jobb med å jobbe frem det landet vi har i dag. Noen har vært i krig, og de har virkelig kjempet for våre rettigheter.

Og de andre «svake», for eksempel de som har hjerte- og karsykdommer og dårlig immunforsvar, har kjempet mye mer enn alle oss andre. De har kjempet mot sykdommer, rettigheter for seg selv og egentlig bare det å leve.

Så egentlig bør vi begynne å skjønne at dem vi holder oss inne for, det er egentlig de sterkeste i samfunnet.

Alle mot viruset

De er bare svake fordi de lettere kan bli veldig syke av viruset. Men endelig skal vi få lov å gi noe tilbake. Vi kan være der for dem. Vi som ikke kjemper hver dag for å overleve. Kanskje det har en større betydning da? Ikke la oss gå tilbake til da de som var syke eller eldre, ikke hadde så stor betydning.

Denne krisen handler om oss som samfunn. Og hvordan vi behandler alle borgerne våre.

