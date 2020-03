Jeg heter Amalie, jeg er 19 år og studerer journalistikk. Jeg har jobbet som journalist i over tre år, og jeg har aldri har vært så flau over Medie-Norge som nå.

Hva er det dere driver med egentlig?

Jeg sikter så klart til koronaviruset. Alle snakker om det. Det er vitser, og noen folk bare rister på hodet over det, men herregud så mange som er redde!

Ellevill klikk-jakt

Egentlig har ikke jeg følt meg så veldig redd. Jeg bor i en liten by i England med overkant av 20.000 innbyggere, og her er det veldig chill. Etter det jeg har fått med meg, har ingen av lokalavisene her oppslag som «70 prosent kan bli corona-smittet i Norge».

Når til og med jeg som bor i utlandet blir redd for viruset i Norge, da er det noe galt med mediedekningen.

Klikk, likes og delinger er viktig i denne bransjen, men nå er det på tide å ta en titt på det etiske.

Skremselspropaganda?

I boken The Interplay of Influence viser forfatterne Kathleen Hall og Karlyn Kohrs Campbell til en amerikansk undersøkelse. 65 prosent av dem som deltok, svarte at mediedekning av terror er viktig fordi offentligheten bør vite om det.

Samtidig svarte også 60 prosent at mediedekning av terrorangrep, øker sjansen for nye, fremtidige angrep.

Dette kan man se i sammenheng med mediedekningen av koronaviruset i Norge. Det er viktig å skrive om viruset. Det er skummelt, og vi skal ikke være naive, men når går dekningen over i skremselspropaganda?

Mer balansert dekning

Det er selvfølgelig viktig å vite at viruset har kommet til Norge, men er det nødvendig å oppdatere hver eneste gang noen er blitt smittet? Og når det kommer til folk som blir friske, hvor er artiklene? Jeg leser bare om mennesker som dør.

Men over 45.000 mennesker er blitt friskmeldte. Hvor er overskriftene om dette, Medie-Norge?

Herregud, nå er det på tide å ta seg sammen.

