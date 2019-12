Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Oline Larsen Gravås (12) fra Oslo.

Jeg var ti år gammel da ble jeg miljøbevisst. Vi hadde et prosjekt på skolen om plast i havet. Jeg satt og leste om det, og jo mer jeg leste, jo reddere ble jeg.

Når en ti år gammel jente leser at det havner 22.000 tonn plast i havet hver dag, er det ikke rart hun blir redd.

Etter det så jeg alt på en helt annen måte. Når jeg gikk i butikken, så jeg plutselig hvor mye som var pakket inn i unødvendig plast. Når jeg gikk ute, så jeg plutselig hvor mye søppel som lå rundt omkring.

Jeg skjønte at jeg ikke kunne ignorere et så stort problem. Jeg måtte bare gjøre noe.

I starten brydde jeg meg bare. Gjorde egentlig ikke så mye. Men en dag gikk jeg og en venninne på bensinstasjonen for å kjøpe is. Da vi hadde kjøpt den, satte vi oss ned og så hvor sinnssykt mye plast som var rundt oss. Vi ble veldig sure. På vei hjem snakket vi om hva vi kunne gjøre med det.

Da vi kom hjem, satte vi oss ned og skrev brev til statsministeren om all den unødvendige plasten som havner i naturen. Vi ventet på svar, men det kom aldri noe, så vi ga opp.

Brevet skuffet meg

Et halvt år senere satt jeg i bilen på vei til kino da pappa plutselig ringte og sa jeg hadde fått brev fra statsministeren. Jeg fikk litt sjokk siden jeg nesten hadde glemt at vi sendte brevet.

Det var fint å få svar. Jeg følte at jeg ble hørt og tatt på alvor. Men følelsen varte ikke lenge.

Da jeg forsto hva som sto i brevet, ble jeg ganske skuffet. Hun skrev bare at regjeringen jobber for å løse plastproblemet, og at det er bra at mange engasjerer seg i denne saken.

Til slutt sto det at alle kan gjøre en innsats i hverdagen. Det var som om hun forsiktig prøvde å skyve ansvaret over på oss privatpersoner. Vi må selvfølgelig gjøre det vi kan, men vi klarer det ikke alene. Vi trenger politikerne på vårt lag! Men det er som om de ikke forstår at dette er et alvorlig problem – her og nå!

De skyver det langt foran seg. De gjør ikke nok!

Jeg streiker

Derfor ble jeg en av dem som streiker for miljøet. Jeg streiker fordi jeg vil bli hørt og tatt på alvor. Jeg er lei av prat om forandring. Jeg vil ha handling.

De som har makt i Norge, har visst om dette problemet helt siden før jeg ble født! Hvorfor skjer det ikke noe da? Jeg vil fortsette å kjempe for miljøet til jeg ser at det skjer noe som faktisk hjelper.

Jeg er klar over at vi ikke kan fikse dette over natten, men et sted må vi starte. Vi klarer det hvis vi står sammen! Jeg har troen.

