Utbyggingen av E18 er et generasjonssvik

Emre Gjul-Jensrud (17) Klima- og miljøansvarlig i AUF Oslo

August Wærstad-Aalandslid (16) Klima- og miljøansvarlig i AUF Akershus

7 minutter siden

Nye E18 vil bidra til mer biltrafikk, mer utslipp og mer forurensing, skriver innleggsforfatterne. Lise Åserud / NTB scanpix

Vi må heller fokusere på miljøvennlig transport.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Arbeiderpartiet sørget mandag 24. august for at Fylkesrådet i Viken tok et byks i feil retning. Å bygge ut motorveien inn mot Oslo er dårlig klimapolitikk. Vi mener at utbyggingen av E18 vil bidra til dårligere luft og mer utslipp i Oslo og Akershus i flere tiår fremover. Det er et svik mot oss 40.000 unge som streiket for klimaet.

Biltrafikk og forurensing

Utbyggingen av E18 kan koste opp mot 40 milliarder kroner og vil trolig øke biltrafikken gjennom Oslo og omegn betraktelig. Motorveien vil bidra til mer biltrafikk, mer utslipp og mer forurensing.

Prosjektet er heller ikke ordentlig utredet. Det er derfor ingen garanti for at ny E18 vil løse trafikkutfordringene.

Fakta Hva er greien med E18? Landets mest trafikkerte vei, E18 fra Oslo-grensen på Lysaker og inn i nabokommunene Bærum og Asker, skal bygges om. Prosjektet har vært planlagt i flere tiår. Første etappe, som nå settes i gang, blir fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum, en strekning på 4,3 kilometer. Vis mer

Samtidig er også Ruter skeptiske til utbyggingen, og de mener at planen for E18 ikke dekker fremtidens behov for transport i vestkorridoren.

Fornebubanen som gissel?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet argumenterer med at dette vil sikre byggingen av Fornebubanen. Vi er for Fornebubanen, men det er ingen logisk sammenheng mellom å bygge ut Fornebubanen og E18. Tvert imot kan E18-utbyggingen bidra til mer biltrafikk inn og ut av Oslo, og dermed svekker effekten av byggingen av kollektivtransport til Fornebu.

Emre Gjul-Jensrud (17), klima- og miljøansvarlig i AUF Oslo. Og August Wærstad-Aalandslid (16), klima og miljøansvarlig i AUF Akershus. Privat

Problemet er at regjeringen nekter å bygge Fornebubanen med mindre fylkesrådet trosser den lokale enigheten og sikrer flertall for ny E18. Når regjeringen holder Fornebubanen som gissel for å trumfe gjennom E18, er det trist at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken gir etter for presset.

Ikke mer motorvei

Hvis Oslo og Viken faktisk skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, trenger vi fremtidsrettet handling og ikke tomme ord.

Arbeiderpartiets klimapolitikk kan ikke både bestå av store ord og gigantiske motorveier. Vi må være et parti som ungdom kan stole på. En god start hadde heller vært å bruke milliardene som nå brukes på motorvei, på miljøvennlig transport.

Les også Flertall i Viken for å bygge ny E18 vest for Oslo

Les også Arbeiderpartiet valgte vei i vellingen

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.