Du kan bli suksessfull selv om du stammer

Julie B. Kolstad (15)

Nå nettopp

Brayden Harrington og presidentkandidat Joe Biden under et valgmøte i vinter. Harrington snakket i forrige uke under Demokratens landsmøte om det å stamme. Andrew Harnik / AP

Vi trenger flere som viser at stamming ikke trenger å være et stort hinder i livet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

M-m-mange har sikkert sett videoen med Brayden Harrington som talte på Demokratens landsmøte i forrige uke. Han forteller hvordan presidentkandidat Joe Biden har hjulpet han med å takle st-stammingen.

Det er inspirerende å se en gutt som stammer snakke for hele verden. Han er ikke flau og ser ikke ned i bakken.

F-f-for meg som stammer, betyr det mye å se at så store arrangører gir plass til noen som ofte kan bli oversett.

Joe Biden har fortalt at han stammet mye som liten. Det snakker han åpent om.

Inspirerer andre

Det er det som har inspirert meg i det siste. Biden er ikke redd for å d-demonstrere for andre hvordan han kan stamme, samtidig som han er opptatt av at det ikke d-definerer ham.

Fakta Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. Vis mer

Noe som kan bli sett på som en svakhet, gjør han om til en styrke. En styrke som kan hjelpe andre. Derfor er han et forbilde for oss alle. Verden trenger flere som ham. Vi som st-stammer og har løpsk tale, trenger å se at man kan bli suksessfull, selv om det noen ganger er vanskelig å prate.

Julie B. Kolstad Privat

Men dette innlegget handler ikke bare om Joe Biden. Det handler om at det nå forhåpentlig blir mer oppmerksomhet og forståelse rundt stamming.

Ikke humor

Biden har sagt at stamming er det handikappet folk fremdeles gjør narr av.

Til alle de som gjør det: Slutt med det. Det gjør bare at stammere leker gjemsel. Og til alle b-barn, u-ungdommer og v-voksne der ute som s-stammer, som Joe Biden sa til Brayden Harrington:

«Don’t let it define you. You are smart as hell.»

Les også Biden hamret løs mot Trump i landsmøtetalen: – Perioden da vi logret for diktatorer, er over

Les også Biden går til valg på å forene nasjonen. Nå får han hjelp av republikanere.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.