I Aftenposten 7. februar spurte Odin Rønning fra FpU om Natur og Ungdom er klar over konsekvensene av nedleggelsen av oljenæringen. Her svarer Markus Refsdal fra Natur og Ungdom.

Vi står inne i menneskehistoriens største krise. Skal vi sikre gode liv for oss selv og barna våre fremover, må vi slutte å brenne olje, kull og gass.

Når norsk klimapolitikk baserer seg på at vi skal kunne leve akkurat som før med stadig mer oljeboring, er det som er å begynne i feil ende. Det er overhodet ikke i tråd med klimamålene våre at vi stadig setter rekorder i utdeling av letelisenser for olje.

Kina har ikke all skyld

Det nytter ikke å peke på Kinas utslipp, slik som FpU gjør, når realiteten er at en gjennomsnittsnordmann slipper ut mer CO2 enn en gjennomsnittskineser. Vi må slutte å fraskrive oss alt ansvaret og skylde på andre.

Om vi skal fordele skyld, står 100 selskaper for 71 % av verdens klimagassutslipp. Slutter disse selskapene å forurense, begynner vi å snakke om tiltak som faktisk monner. Equinor står på 37. plass på den listen. Det er flaut. Det er hyklersk.

La oss for all del sørge for at Equinor slutter med fossil energi så fort som overhodet mulig! Vi må starte den avviklingen nå. Vi har aldri hatt dårligere tid.

All verdens rikdom er ikke verdt menneskelivene og økosystemene vi er med på å ødelegge ved å fortsette som før. Er det en ting vi ikke har råd til, så er det konsekvensene av klimakrisen om vi ikke stanser på 1,5 graders oppvarming.

En sosialt rikere fremtid?

Norge var en solid velferdsstat og folk flest levde gode liv også før 1969. Vi kan og bør klare oss med mindre penger og lavere forbruk. Kanskje vil vi også bli lykkeligere av å fri oss fra all materialismen? Kanskje blir vi et sosialt rikere land?

Heldigvis har Norge et enormt oljefond og en teknologikompetanse vi kan bruke til å bli et nullutslippsland så fort som mulig. Norge har muligheten til å bli en ledestjerne i klimakampen. Vi kan vise vei for og bistå andre land. La oss gripe den muligheten! Det starter med at vi avvikler oljeindustrien vår.

