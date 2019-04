Mandag 15. april brant Notre-Dame-katedralen i Paris. I ettertid har brannen preget medier verden over.

Forsidene av de fleste store norske avisene har vært dekket av artikler om Notre-Dame. Folk går i tog for å hylle katedralen, og milliarder av kroner er blitt donert til gjenreisningen. Ja, det er et historisk byggverk som brant, men det er fortsatt bare et byggverk.

Personlig synes jeg det er helt vanvittig hvor mye engasjement det er mulig å vise for et byggverk når det finnes større katastrofer i verden i dag.

Lett å glemme

Millioner av mennesker er på flukt. Rundt 700 millioner mennesker lever i absolutt fattigdom, og klimakrisen er vår tids største utfordring. Likevel er det brannen i Notre-Dame som vekker engasjement.

Engasjementet i seg selv er ikke nødvendigvis et problem. Problemet er at det er en brann i et byggverk som gjør at folk tar til gatene og at milliarder av kroner blir donert.

Ikke misforstå meg: Det er trist at Notre-Dame brant, og jeg skriver ikke for å klage over hva som vekker engasjement hos folk.

Jeg skriver for å vise hvor lett det er å glemme de virkelig store katastrofene i verden. Jeg skriver for å bevisstgjøre alle om hvor lett det er å glemme de menneskene som virkelig trenger hjelp, men som kanskje ikke er dem som roper høyest.

Tre oppfordringer

Derfor vil jeg komme med tre oppfordringer: Vis også engasjement i de sakene som virkelig betyr noe, doner penger til de menneskene som virkelig trenger det, og ta til gatene for de sakene som virkelig gjør en forskjell for folk.

Det er sånn vi skaper en bedre verden for absolutt alle.

Debattanten er medlem av Unge Høyre, men skriver på egne vegne.

