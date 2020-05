Alarmen ringer 07.00. Jeg tar frem mobilen for å oppdatere meg på hva som har hendt over natten. Det skjer ikke at jeg skal komme på skolen uten å kunne delta i samtalen om hvem som røk ut av «Ex on the Beach». Det er viktig å være oppdatert.

Rundt 07.30 stresser jeg opp. Har nesten ikke tid til å si «god morgen» til pappa som sitter i stuen med kaffekoppen. En rask tur i dusjen, etterfulgt av 40 minutter foran speilet. Det er viktig å se anstendig ut.

Klokken tikker 08.10. Jeg går inn på kjøkkenet for å finne meg noe å spise. Ser på klokken og skjønner at jeg ikke har tid til å spise frokost. Finner et eple i kjøleskapet, slenger det i sekken og haster ut døren. Det er viktig å alltid komme tidsnok.

Skole, fremtiden og influensere

Er på skolen akkurat da klokken slår 08.30. Går bortover den lange korridoren. Prøver å skjule de timene jeg mistet av søvn til skolearbeid. Det er viktig å prioritere skole.

Klokken slår 11.00, og det er endelig lunsj. Småløper inn i kantinen og kjenner på den interne konkurransen om å få plass på midten av bordet. Da vil du ha noen å snakke med under hele lunsjen så du kan bestemme samtaleemnet 60 prosent av tiden. Det er viktig å være sosial.

Klokken er 14.00, og jeg blar opp kalenderen min. Med min timeplan er det helt umulig å huske alt jeg skal gjøre hver dag. Jeg går ned mot rådhuset, dette fordi jeg sitter i ungdomsrådet. Pappa har alltid sagt at der er lurt å delta i aktiviteter som ser bra ut på CV-en. Det er viktig å tenke på fremtiden.

Klokken er 16.45. Jeg tusler opp trappen på treningssenteret. Smiler til dem i resepsjonen og starter økta. Svetten renner ned pannen. Jeg tar opp telefonen og knipser et bilde. Det er viktig å trene for å få like bra kropp som influenserne.

Klokken passerer 19.20, og jeg åpner døren hjemme. Kjenner sinnet stige når jeg ser hva som er til middag. Pølser. Kaloribombe. Etter det vasker jeg kjøkkenet. Jeg vet hvor glad pappa blir når han kommer hjem og jeg har gjort noe for «fellesskapet» som han sier. Det er viktig å tenke over hva du spiser og å hjelpe til hjemme.

Privat

Skoleprøver, likerklikk og venner

Klokken er 20.00, og det er tid for lekser. Jeg vet jeg må gjøre det bra på matteprøven i morgen. Klokken bikker 00.00. Det er viktig å gjøre det bra på alle prøver.

00.17. Sliter meg opp trappen, og jeg glemmer helt å si «god natt» til pappa som sitter i stuen. Legger meg ned i sengen og poster bildet fra dagens treningsøkt. Poserer slik at det er ut som at jeg har noe som egentlig ikke er der. Det er sent, men likevel er aktiviteten på sosiale medier høy. 145 likes. Det er viktig å få mange likerklikk.

Jeg begynner å se frem til helgen hvor jeg og vennene mine skal ut å spise. Vi vil høre lave meldingslyder fra mobilene, ofte foregår det en uinteressant samtale rundt bordet og en viktigere samtale på mobilen. Det er viktig å bruke tid med venninnene sine.

Dette er min vakre hverdag som del av generasjon prestasjon hvor behovet for å prestere er alt.

