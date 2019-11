Åpent brev til norske myndigheter.

Denne appellen føles helt nødvendig nå som vi opplever de negative konsekvensene av oljeproduksjonen verden over. Dersom verden skal klare å hindre farlige klimaendringer, må mesteparten av oljen bli liggende i bakken.

I denne situasjonen er første skritt å unngå oljevirksomhet i de mest sensitive og rike økosystemene med størst biologisk mangfold. Enhver regjering som setter sine innbyggere først, vil unngå alt som setter disse områdene i fare.

Puster inn svart sot

Norsk ungdom står i front i kampen mot klimaendringer, og vi står sammen med dem. Som nigeriansk ungdom, og kanskje enda viktigere - ungdom fra Nigerdeltaet hvor det har foregått oljevirksomhet i mer enn 50 år, har vi førstehåndserfaring med konsekvensene av oljevirksomhet i lokalmiljøet vårt.

Nigerdeltaet lider på grunn av våre myndigheters handlinger. Jorden og drikkevannet vårt er blitt forurenset, svart sot forurenser luften vi puster inn, økosystemene våre er blitt ødelagt, flere fiskearter har forsvunnet, og det er ekstreme temperaturer.

Vi mener at norsk og nigeriansk ungdom fortjener bedre enn dette. Vi bønnfaller derfor norske myndigheter om å handle rett og la oljen bli liggende.

Skuffende signal

Her i Nigeria kjemper vi en egen kamp for å hindre fortsatt oljeproduksjon. Men dersom Norge fortsetter sin oljevirksomhet i sårbare områder, sender det et skuffende signal til hele verden og gjør det vanskeligere for oss å kreve kraftigere handling fra våre egne myndigheter. Hvis ikke Norge, som et av verdens rikeste land, kan la oljen ligge, hvem skal da gjøre det?

På FNs klimatoppmøte i september sa Greta Thunberg: «Alle fremtidige generasjoners øyne er rettet mot dere. Og hvis dere velger å svikte oss, sier jeg: Vi vil aldri tilgi dere.»

Vi fortjener en trygg fremtid, og vi krever en trygg fremtid. Er det for mye å be om? Vi ber dere om å opprettholde Norges gode rykte som et foregangsland på miljø og en støttespiller for å hindre økte temperaturer. Vi ber dere om å la oljen ligge i Arktis.

Brevet er initiert og oversatt av Naturvernforbundet i Norge.

