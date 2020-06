I et Si ;D-innlegg kritiserer Pauline Tomren fra Grønn Ungdom min artikkel på Sennep.net. Tittelen på artikkelen var «Å leve rent i en seksualisert kultur». Jeg innser at tittelen kan tolkes på flere måter. Det tar vi i Sennep selvkritikk for.

Ødelegger samtalen

Vi er enige i at enhver må velge hvordan de vil leve sitt liv. Mange kristne ungdommer ønsker imidlertid å vente med sex, men synes det er vanskelig. Spesielt i en kultur hvor det snakkes om sex helt ned i barnehagealder.

Prøver man å si noe annet enn majoriteten, får man høre at man sprer skam og frykt med sitt tunnelsyn. Dette er jeg ikke enig i. Disse merkelappene ødelegger for samtalen rundt langt viktigere temaer.

Må jeg være seksuelt aktiv for å få status i vennegjengen? Hva gjør det med meg når jeg føler meg seksuelt utnyttet? Hva gjør porno med menns syn på kvinner og motsatt? Hvordan henger sex sammen med min evne til å føle intimitet og sårbarhet til den jeg elsker?

Privat

Fanget av porno

Disse spørsmålene må også snakkes om. Mange føler seg fanget av porno, og det kan påvirke forestillingene man har av forhold og sex. Mange har også hatt sex lenge før de nådde seksuell lavalder og etterpå følt seg ille til mote. Hvorfor? Fordi kristne har fortalt dem at det de gjorde var galt? Nei, jeg tror det ikke det.

Sex uten gode rammer kan skade sjelen på en måte få tør å innrømme. Justin Bieber er et godt eksempel her. Han har åpent fortalt på Youtube om at livsstilen hans med rus og sexavhengighet har vært destruktiv for ham. På veien mot å finne seg selv har han tatt tilbake eierskapet over sitt eget liv. Han ønsker nå å leve rent overfor Gud.

Tomren antyder at kristne som vil vente med sex, gjerne må gjøre dette, så lenge vi ikke sier noe om hvorfor vi gjør det. Det synes jeg blir feil. Vi må få være ærlige om vårt syn på saken, uten at det er dømmende mot folk som tenker annerledes.

