Nå har mange ungdomsskoleelever bare én time musikk i uken. Det synes jeg er dumt, for musikk er et veldig viktig fag.

På skolen er det nå mye teori. I teoretiske fag som matematikk er det likevel også lurt med kreativitet, for eksempel for å finne ulike måter å løse oppgaver på. Musikk handler i stor grad om kreativitet og bedre samarbeid. Det er teori i musikk også, men man kan lære å forstå teorien ved å bruke den i praksis.

Øk antallet timer

I 10. klasse er det mye stress og mye teori. Musikk kan virke som en pause fra all teorien og kan motivere gjennom mer fysisk aktivitet. Det kan øke konsentrasjonen hos elevene i de andre timene.

Antall timer bør også økes. I dag blir mange musikktimer på ungdomskolen bare brukt til å høre på musikk fra Spotify. Med flere timer kan musikklærere starte prosjekter og organisere morsommere timer der elever kan jobbe sammen.

Man kan få mer ut av musikktimene og ha det morsomt, noe som kan skape en interesse for musikk.

Inkluderende og varierende

Å lære et instrument kan også komme godt med senere i livet. Man kan føle seg mer inkludert i et samfunn hvor musikk spiller en stor og viktig rolle for mange personer og i mange sosiale sammenhenger.

Musikk er et viktig fag, og flere må innse det.

