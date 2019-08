22. mars streiket 40 000 skoleelever for klima i Norge. 1,4 millioner elever over hele verden streiket for vår fremtid. Vi krever at politikerne handler nå, fordi vi er redde. Redde for å leve på en klode der flom, tørke og skogbrann herjer.

De fleste som streiker, har ikke stemmerett. Vi kan ikke stille til valg for å gjøre jobben selv. Vi har ikke midlene til å satse på buss og havvind, og vi har ingenting vi skulle ha sagt hva gjelder oljenæringen. Da er streik et av de få virkemidlene vi har.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men rett etter de store skolestreikene, åpnet regjeringen enda flere oljefelt, før de inviterte oss på pizza og brus som plaster på såret. I motsetning til regjeringen som klapper klimastreikerne på hodet, tar politikerne i Oslo oss seriøst.

Med Miljøpartiet De Grønne bak rattet har Oslo kuttet sine utslipp med 16% siden 2015, mens regjeringen i 2018 økte Norges utslipp av klimagasser med 0,4 prosent. Nå reiser flere med buss og bane enn med bil i Oslo, og i forrige uke så vi at Oslo la frem sin plan for å bli verdens første nullutslippsby innen 2030. De tar klimaendringene på alvor.

Dette viser at valget 9. september er et viktig valg. Et viktig klimavalg. Selv om regjeringen stadig skuffer, kan kommuner likevel gå foran, med høye ambisjoner og mål – og nå flere av dem. Men jeg kan ikke stemme.

Jeg kan ikke være med på å bestemme om Oslo skal kunne fortsette med den ambisiøse klimapolitikken vi har, eller om Oslo vil gå tilbake til et grått byråd med Høyre og Frp.

Skolestreikere over hele Norge får ikke være med på å bestemme om sin kommune skal gå foran i klimaløsningen. Derfor må alle med stemmerett bruke den klokt, tenke på fremtiden og stemme på Miljøpartiet De Grønne.

