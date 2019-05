Streik er bra, men forandring krever handling. Fredag var det igjen duket for klimademonstrasjoner i Norge.

Inspirert av svenske Greta Thunberg tok tusenvis av norsk ungdom på nytt til gatene for å protestere mot regjeringens og de voksnes manglende klimaengasjement.

Jeg var selv til stede på Eidsvoll plass under forrige demonstrasjon 22. mars og kan med hånden på mitt klimavennlige hjerte si at selv om tanken er god, kommer ikke budskapet frem.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Det ingen sier

Under streiken møtte jeg ungdom i alle aldere og stiler som entusiastisk skrek og hoppet for miljøet, holdt opp plakater med klimavennlig budskap og sang følsomt med til John Lennons «Imagine».

Likevel var det noe som ikke helt stemte da klokken var 14 og de fleste elevene hadde dratt hjem.

Når man først var i byen, kunne man ta turen innom butikkene på Karl Johan, kjøpe lunsj på McDonalds og legge plakatene igjen på bakken rundt overfylte søppelbøtter. Hva skjedde med resirkulering og et redusert forbruk?

Jeg skal være forsiktig med å skjære alle miljøaktivister over én kam, men jeg har fortsatt til gode å høre noen si: «Etter denne streiken, skal jeg aldri fly igjen» eller «fra nå av skal jeg leve mer bærekraftig».

De desidert høyeste applausene under forrige streik, kom de to gangene noen på scenen påsto at vi kunne få gyldig fravær for streiken. Kunne det i så fall kalles en streik?

Vi streiker altså for noe vi ikke tar på alvor selv, og noe vi ikke er villige til å ofre noe for, annet enn en fredag ny og ne.

Ta den med hjem

Selv om det er «vi, folket» som styrer politikken, er det «vi, folket» hver dag, 24/7, ikke bare to fredager fra 9 til 14, som politikken styres etter.

Jeg sier ikke at ungdom ikke skal streike og bruke sine stemmer, men at vi må lære oss å gjøre det på en bedre og mer gjennomført måte.

Hadde jeg ikke hatt eksamen, ville jeg definitivt stilt opp på Eidsvoll plass igjen i går og holdt en høyttaler over hodet med høy musikk for å skape god stemning.

Jeg oppfordrer alle ungdommer til å ta til gatene, men vær klare over at det ikke kan stoppe der. Kampen mot klimaendringene vinnes ikke mellom 9 og 12 to fredager i året, det er en kamp vi må kjempe hver eneste dag.

Ta derfor klimadebatten hjem og se hva dere kan gjøre i hverdagen for å bedre klimaet. Spise mindre kjøtt? Ikke fly? Handle brukt? Redusere forbruket? Ikke ta bilen over alt?

Til familiene

Det er vi som styrer politikerne, og i det øyeblikket vi klarer å overbevise oss selv og våre nærmeste om at livsgrunnlaget på Jorden står i fare og at vi må handle, skal dere se at politikerne kommer løpende etter.

Hvis alle de tusenvis av unge som streiker, går hjem til familiene sine og sier at flere bompenger er veien å gå, er én kamp vunnet.

Klarer vi så å innse at det er vi som må tilpasse oss et samfunn i endring, og ikke motsatt, har vi kommet langt, og får vi våre familier til å innse det samme, begynner vi å nærme oss noe.

Dere som streiker: Forsterk budskapet med egen handling, så man ser at dere mener det. Finn ut hva dere kan gjøre for å starte det grønne skiftet, ikke bare heng i gatene og vent til det grønne skiftet kommer til dere.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.