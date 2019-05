På søndag vedtok Rødts landsmøte, med et overveldende flertall, å beholde begrepet kommunisme i prinsipprogrammet. Jeg jublet. Hvorfor? Jo, fordi jeg er kommunist.

De siste ukene før landsmøtet har mediene vært svært opptatt av hvorvidt Rødt vil beholde «K-ordet» eller ikke. Og landsmøtet har talt – kommunisme blir stående.

Diskusjonen går høyt og lavt. Og misforstå meg rett, jeg diskuterer gledelig sosialisme og kommunisme, demokrati, marxisme, revolusjon, kapitalisme, hele pakken. Men la oss ta debatten på riktige premisser.

Trenger en revolusjon

Å kaste K-ordet rundt som et skjellsord er usaklig. La oss diskutere hva som ligger i en marxistisk verdensforståelse og analyse, sosialisme som overgangssamfunn, og kommunisme som samfunnsordning. For meg er marxismen et verktøy jeg analyserer samfunnet med.

Sentralt i marxismen er klasseanalysen: Kapitalister har profitt som mål. Vanlige arbeidstagere vil aldri ha interesse av at andre blir rike på deres arbeid. Revolusjon er for meg den samfunnsendringen som må til for å redde klimaet fra kapitalismens vekst-jag og mennesker fra utbytting.

Er marxisme rett analyse?

Sosialisme er samfunnet der forskjellene utjevnes, de viktigste ressursene eies i fellesskap og økonomien er underlagt demokratiet. Kommunisme er det klasseløse samfunn, der man gir etter evne og får etter behov.

Dette er selvsagt en forenkling – men la oss diskutere dette, hvorvidt marxisme er rett analyse, hvorvidt vi kan løse klimakrisen under rammene av kapitalismen, og hvorvidt sosialisme er gjennomførbart, gitt rette premisser (som å unngå handelsblokade og USA-intervensjon). Ikke «monisme» og Stalin.

Rødt og Rød Ungdom har rundt 9000 medlemmer. Med kommunisme i programmet. Hvis man ikke tørr å ta debatten på riktige premisser vitner det om enten feighet, eller uvitenhet.

