Regjeringen svikter dem som trenger det mest

Henrik Simao da Silva Børresen Aktiv i Unge Venstre

7 minutter siden

Libanon er det landet i verden med flest flyktninger pr. innbygger. Her spiller syriske barn fotball i en flyktningleir i landet.

Aldri før har det vært flere mennesker på flukt. Likevel velger regjeringen å ta imot 1000 færre kvoteflyktninger.

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å kutte antall kvoteflyktninger med én tredjedel – fra 3000 til 2000. De skylder på den høye ankomsten av ukrainske asylsøkere.

Vår solidaritet med Ukraina er imidlertid ingen unnskyldning for å redusere hjelpen til resten av verdens flyktninger. Norge må være en trygg havn for folk på flukt.

Uten et oljefond i ryggen

For første gang er det registrert over 100 millioner arrow-outward-link mennesker på flukt i verden. Så mange som 72 prosent arrow-outward-link av disse befinner seg i nabolandene. Dette er sårbare mennesker som mangler grunnleggende ressurser for å kunne leve et verdig liv.

Da er ikke tiden inne for å være mindre solidariske. Tvert imot må vi ta vår del av ansvaret som et ressursrikt og velstående land. Sult, nød, krig og elendighet er nemlig ikke noe vi kan velge om vi skal engasjere oss i – det er en plikt.

I dag er det som nevnt ikke rike vestlige land som tar imot flertallet arrow-outward-link av flyktningene. På listen over landene som tar imot flest, finner vi blant annet Bangladesh, Uganda, Pakistan og Libanon. Land som ikke har et oljefond i ryggen.

Ikke råd til å vente

Libanon, et land på størrelse med Rogaland, har tatt imot over 1,5 millioner arrow-outward-link mennesker. Det tilsvarer en fjerdedel av befolkningen i landet. Da er det skammelig at Støre-regjeringen forslår å redusere antallet kvoteflyktninger til 2000.

Tvert imot har vi mulighet til å ta imot langt flere. FN har bedt oss, gjentatte ganger, om å ta imot 5000 kvoteflyktninger. Med den kapasiteten vi har, burde det være et minstemål.

Nå må Sosialistisk Venstreparti ta verdens flyktninger inn i budsjettforhandlingene. Solidariteten har rett og slett ikke råd til å vente.

