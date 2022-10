Verdens fattige må ta regningen for Vedums valgløfter

Hans Jacob Huun Thomsen 2. nestleder, Unge Venstre

Nå nettopp

Debattanten er misfornøyd med at regjeringen foreslår å kutte i humanitær bistand i statsbudsjettet for 2023.

Regjeringens bistandskutt er en historisk ansvarsfraskrivelse. Nå må Sosialistisk Venstreparti rydde opp.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I årets statsbudsjett arrow-outward-link foreslår regjeringen nok en gang arrow-outward-link å kutte i den internasjonale bistanden. Til tross for økende fattigdom og sult har vi aldri vært lenger unna å nå bistandsmålet arrow-outward-link vårt.

Nå er det opp til Sosialistisk Venstreparti (SV) å vise at de tar solidariteten på alvor i forhandlingene. Verdens fattige trenger deres hjelp.

Vi tjener oss søkkrike på krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina har ført 71 millioner mennesker arrow-outward-link ut i ekstrem fattigdom som følge av økte energi- og matvarepriser. 100 millioner mennesker arrow-outward-link er på flukt, mens 828 millioner mennesker arrow-outward-link legger seg sultne hver kveld.

Mens fattigdommen og nøden i verden øker, tjener Norge seg søkkrike på krigen i Ukraina. Nordea anslår arrow-outward-link at Norge i år kan vente seg svimlende 1500 milliarder kroner i olje- og gassinntekter, og opptil 1900 milliarder i 2023.

Likevel tar regjeringen seg råd til å kutte i bistanden til dem som trenger det mest.

Den humanitære nødhjelpen, fredsarbeidet og bistandsmidler til utdanning blir alle rammet dramatisk av budsjettforslaget. Ifølge generalsekretær i Redd Barna arrow-outward-link kan blant annet en halv million barn miste skolegangen sin som et resultat av regjeringens smålige kutt.

Brutalt og skammelig

Norges budskap er dermed at når vi blir rikere, reduserer vi bistandsandelen til verdens fattigste. Det svekker vårt internasjonale omdømme som en viktig bidragsyter i bistandsarbeidet og sender et signal om at andre land kan kutte i støtten til dem som trenger det mest.

Regjeringen har lenge varslet arrow-outward-link at dette ville bli et stramt budsjett for å få ned inflasjonen. Likevel får de plass til gratis ferjer arrow-outward-link , penger til fylkesoppløsninger arrow-outward-link og reduserte dieselavgifter. arrow-outward-link

Mens finansminister Vedums (Sp) valgløfter gladelig blir oppfylt, må verdens fattige ta regningen. Det er brutalt og skammelig.

Fakta Hva er inflasjon? Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon.

Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i prisene for varer og tjenestene som kjøpes av husholdningene i Norge.

Når man sier at inflasjonen er høy, er det gjerne forbundet med noe som er negativt fordi det betyr at kjøpekraften til folk flest er blitt lavere. I hvert fall hvis ikke lønnsveksten har økt i tråd med prisstigningen. Kilde: Statistisk sentralbyrå arrow-outward-link Vis mer

Vi har en plikt

Som et av verdens mest velstående land har vi et særegent ansvar i kampen mot fattigdom. Vi har vært heldige, men det betyr også at vi har en plikt til å hjelpe dem som ikke har vært like heldige som oss.

I en tid med økende uro og fattigdom må vi åpne oss opp for verden istedenfor å vende oss innover. Nå må SV vise at solidariteten strekker seg ut over våre egne landegrenser.

Bistandsmålet har ikke tid til å vente.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!