Unge Venstre i kamp mot virkeligheten

Lars Mikael Barstad Løvold Styremedlem, Trøndelag FpU

Kristin Lode Styremedlem, Rogaland FpU

10 minutter siden

Bildet er tatt 11. september og viser kong Harald og dronning Sonja ankomme feiringen av at dronning Margrethe har vært monark i Danmark i 50 år.

Nordmenn flest vil beholde monarkiet. Det er ikke et svakt argument, men realiteten.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Unge Venstres Tejn Rolland hevder i Si ;D 28. september at monarki er utdatert og udemokratisk. Han og Unge Venstre bør få hodet opp fra teoriboken.

En president har ofte halve befolkningen i ryggen, mens en monark samler bortimot alle. Ja, Erna Solberg (H) hadde en samlende evne under pandemien, men ingen har samlet nordmenn mer enn kong Harald de siste årene.

Ett konkret eksempel er talen hans i Slottsparken i 2016: «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glad i hverandre». Dette er et av Norges mest kjente og brukte utsagn og har gitt det norske folk trøst i kampen mot hatkriminalitet.

Kongehuset er demokratisk

Rolland hevder at det ikke er på grunn av monarkiet at vi gjør det bra på demokratiske målinger, men han sier heller ikke hvorfor vi faktisk gjør det bra. Korrelasjon betyr selvfølgelig ikke kausalitet, men ser vi på de mest demokratiske landene i verden, er det overvekt av monarkier.

Kongehuset er dessuten demokratisk. Det norske folk har muligheten til å avsette det om de vil. Venstre er et lite parti i mindretall som ønsker republikk. Argumentet om at nordmenn flest vil beholde monarkiet, er ikke svakt, det er realiteten.

Fattige uten

Unge Venstre bruker et stråmannsargument når de sammenligner kongehuset med at statsministermakten skulle ha gått i arv. Det er to helt ulike roller.

Kongen styrer ikke landet på samme måte som en statsminister. En statsminister bør være folkevalgt fordi det medfølger store politiske oppgaver og reell makt.

Det virker som Unge Venstre er blitt blinde av egen politikk og tenker at gresset er grønnere på den andre siden. Dermed klarer de ikke å innse realiteten av det viktige arbeidet kongefamilien gjør i dag, og hvor fattig vårt land hadde vært uten.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!