Jeg var en «crowd pleaser»

Bilal Saab 23 år og artist

20. des. 2022 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Bilal Saab har ett råd. Rett fra levra. På ekte nordnorsk.

Så begynte jeg å skjønne at det ikke var bærekraftig å holde på sånn.

Gjennom mitt relativt korte liv har jeg fått meg en livsvisdom. Et slags mantra. La meg skrive det med klartekst. Rett fra levra - på ekte nordnorsk:

«Hvis nåkka tar mer enn det gir, så gi faen.»

Gjennom hele barndommen fikk jeg egentlig høre nettopp det, eller det var i alle fall det de mente.

«Du må gjøre de tingene som gjør deg glad», og «du må kun gjøre dette hvis det er det du vil». Jeg trodde at jeg levde etter disse spillereglene, men av en eller annen rar grunn forsto jeg ikke helt den filosofien. Jeg var en «crowd pleaser».

Det var veldig mange ting jeg gjorde fordi jeg var opptatt av at andre skulle være fornøyd med meg, ikke fordi jeg hadde lyst. Av samme grunn utga jeg meg for å være noen jeg kanskje egentlig ikke var. Jeg undertrykte mine egne følelser og mine egne behov.

Vent med å svare

Jeg tok meg selv i spørre «har du virkelig lyst til å gjøre det her?» rett før jeg hoppet inn i nok en ny oppgave enten på jobb eller privat.

Jeg begynte å skjønne at å holde på som dette ikke var bærekraftig for meg selv og min egen glede. Og jeg lærte etter hvert en strategi for å kontre disse situasjonene.

Neste gang du blir invitert til å gjøre noe, bare vent litt med å svare. Kjenn nøye etter. Vil du egentlig det her? Selv var jeg programmert til å si ja og satte andres behov foran mine egne.

Hvordan føles det egentlig når du tenker over hva du blir invitert til? Blir du irritert? Blir du stresset, og det knyter seg i magen? Da er det kanskje best å la være!

Men med det sagt så betyr det ikke at du kan danse deg gjennom livet og kun gjøre ting som er gøy. Jeg synes for eksempel ikke at det er dritgøy å skrubbe båten etter at jeg er ferdig på guiding, eller å skrive reiseregning fra forrige gig. Men det må gjøres.

Bilal Saab med bandet NorthKid under Melodi Grand Prix tidligere i år.

Det betyr heller ikke at du skal la være å hjelpe andre når de ber om hjelp. Strekk ut en hjelpende hånd når noen trenger det. Det handler ikke om at du ikke skal være et medmenneske, men at du skal ta ansvar for din egen mentale helse.

Klissete insta-quote

Det var kanskje ikke før jeg ble litt eldre at jeg helt forsto hva som var selve essensen av dette temaet. Det starter med meg selv. Jeg må ta vare på meg selv, og jeg har ansvar for min egen lykke på samme måte som at alle andre rundt meg har ansvar for sin.

Starter du med å gjøre deg selv glad og fornøyd, vil du kunne gi mye mer til alle rundt deg. Det høres kanskje ut som en skikkelig klissete insta-quote, men det er for mye sannhet i det til å overse det.

Livet er for kort til at du skal gå rundt å være noen andre enn den du er, og til å gjøre ting som tar mer enn de gir. Vær den du er, og gjør det du vil gjøre. Det vil gjøre deg bedre rustet til å være et bedre medmenneske.

Kort oppsummert: Tar det mer enn det gir? La være!

