Vi er nødt til å begynne å snakke om hva sosiale medier gjør med oss, skriver Henrik Røren (21).

Det kan ikke fortsette slik som dette.

Da jeg var 11 år, opprettet jeg en bruker på Instagram. Etter hvert ble jeg bruker av både Facebook, Snapchat og Twitter. I tillegg ble en uendelig mengde underholdning tilgjengelig gjennom blant annet Youtube og Netflix.

I likhet med alle andre i min generasjon ble sosiale medier og skjerm en stadig større del av hverdagen. Minuttene uten mobil ble stadig færre og antall små «sjekker» større.

Ti år senere sitter jeg og lurer på hva det har gjort med oss. For hva vil det si at en hel generasjon har tilgang til umiddelbar og kostnadsfri stimuli døgnet rundt? Vi er generasjonen som har vokst opp med en avhengighet.

Ofte meningsløst

Vi er vant med en konstant strøm av impulser som forer hjernen med dopaminer. Det er små lykke-innsprøytninger tusenvis av ganger i løpet av dagen. Problemet er bare at disse stort sett er totalt meningsløse.

Det er ingen personlig utvikling, lærdom eller reell verdi ved å skrolle gjennom uendelig mengder videoer på Tiktok. Det er glede uten noen verdi eller dybde. Og det er ikke noe galt med å unne seg litt enkel og falsk glede av og til, men sosiale medier gjør det nesten umulig å la det bli med «av og til».

«Glede» er så lett tilgjengelig og krever så lite innsats at det lett blir den foretrukne aktiviteten. Det krever viljestyrke og mental innsats å skulle gjøre noe annet. Det er blitt en hel generasjons vane og natur.

For lett tilgjengelig

Hva slags konsekvenser har det når «en hel generasjon» kan telle på en hånd hvor mange bøker de har lest?

Hvorfor skal vi kjede oss gjennom de første sidene av en bok når vi kan bli underholdt på sekundet av Instagram?

Mobilen er så lett tilgjengelig. Å bruke den er så innarbeidet vane at det krever konstant mental bevissthet for ikke å falle for fristelsen. Vi er enkelt og greit avhengige.

Dette gjelder åpenbart ikke kun de yngre generasjonene lenger heller.

Må diskutere og sette rammer

Det kan ikke fortsette slik som dette. Vi er nødt til å begynne å snakke om hva sosiale medier gjør med oss. Og vi er nødt til å begynne å legge opp til en livsstil der dopaminet flyter som en konsekvens av meningsfylte handlinger.

Vi er nødt til å diskutere og sette rammer for hvordan de som ennå ikke er gamle nok for sosiale medier skal kunne ha en ungdomstid som ikke fører til avhengighet. Vi gjorde en tabbe da vi tillot sosiale medier fritt spillerom for ti år siden.

Vi må stille krav til oss selv, til barna våre, til vennene våre, og til selskapene som står bak.

La oss begynne å snakke om hva vi vil med de neste ti årene.

