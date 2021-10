Min tidligere skole vil ha hjelp fra politiet allerede fra 5. trinn. Det er ikke veien å gå.

Ayesha Akram (19) Medisinstudent

På Lusetjern barneskole i Oslo er de bekymret for enkelte elever som blir rekruttert inn i negative miljøer.

Det finnes en annen løsning som er langt viktigere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ulike negative miljøer forsøker å rekruttere elever allerede fra 5.–7. trinn på min tidligere skole, Lusetjern, ifølge FAU.

Det kom frem i Aftenposten tidligere denne uken.

FAU har nå forfattet et innbyggerforslag, med nesten 400 underskrifter, som er sendt til bystyret i Oslo. Der foreslår de blant annet mer penger til fritidsaktiviteter og mer penger til skoler med elever med økt risiko for å falle utenfor.

De ber også om at kommunen tar initiativ overfor politiet slik at programmene deres for tidlig innsats kan tilpasses barn på mellomtrinnet.

Disse forslagene er jeg absolutt enig i – utenom det sistnevnte. Er det virkelig nødvendig med politiets innblanding allerede så tidlig som på mellomtrinnet? Eller er det kanskje litt mer nødvendig med flere gode lærere?

Fakta Innbyggerforslaget 1. Oslo kommune må ta initiativ overfor politiet slik at programmene deres for tidlig innsats får ressurser til og kan tilpasses til bruk på mellomtrinnet på skoler der det er behov. 2. Det settes av penger i Oslo-budsjettet for at skoler med elever i risikosonen kan hente inn ekstern kompetanse for å støtte og hjelpe disse elevene i tett dialog med foresatte. 3. Utdanningsetaten i samarbeid med relevante aktører, slik som Salto-koordinatorer, barnevernet og de ansattes organisasjoner, utarbeider et opplegg som kan brukes på skoler med elever i risikosonen og familiene deres. 4. Oslo kommune sikrer ressurser til fritidsklubber for barn og unge i alderen 10–19 år og prioriterer områder med ungdom i risikosonen. Vis mer

Mistenkeliggjøring

Helt siden jeg ble ferdig på Holmlia ungdomsskole, har en av mine hjertesaker vært å hindre at barn og unge havner i negative miljøer. Men om hjelp fra politiet i en så ung alder er nødvendig, tviler jeg på.

Dette kan føre til at elevene føler seg mer mistenkeliggjort enn de allerede gjør

Dette kan føre til at elevene føler seg mer mistenkeliggjort enn de allerede gjør, og at de føler seg enda mer som «skurken» i klassen. Etter min mening er det en annen løsning på dette som er langt viktigere, nemlig flere gode lærere!

Etter å ha vært elev i 13 år vet jeg særdeles godt hvor stor forskjell en ordentlig god lærer kan gjøre.

Stort potensial

Nå som både skolen og FAU er på saken, har de et enormt potensial til å kunne forebygge at elever faller utenfor. Men det krever riktige løsninger!

Det er nå man må satse tidlig på kompetente og dedikerte lærere som ser eleven. En lærer som ikke bare er faglig flink og opptatt av resultater, men som også ser hver enkelt elevs behov.

En lærer som ser eleven bak all frustrasjonen og sinnet. En lærer som rett og slett er sosialt, pedagogisk og kulturelt kompetent.

Det er altså viktig å få kurset flere lærere til å kunne håndtere elever som er annerledes.

Det hjelper ikke å ha en lærer som ikke prøver å forstå hvorfor en elev bråker i timen, eller hvorfor en elev er frekk mot medelever.

Kan være nøkkelen

For etter min mening er det faktisk mangel på mestringsfølelse, bekreftelse og inkludering som gjør at unge søker mot slike negative miljøer.

Om lærerne klarer å få elevene til å føle seg stolte over egen innsats, vil elevene føle mestring selv om de kanskje ikke klarer alt som medelevene klarer. Det gjør at de har tillit til læreren sin og kan fortelle om utfordringene sine, slik at de kan jobbe med dem sammen.

Man må satse på en skole hvor lærere møter alle elever med et åpent sinn. Og ikke minst en skole som samarbeider med nærmiljøet om forebygging – uten å blande inn politiet så tidlig.

For av egen observasjon og erfaring er det faktisk slik at flere gode og tillitsfulle lærere kan være nøkkelen til en bedre hverdag og en god fremtid for utrolig mange.

