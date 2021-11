3. plass: «Jeg skulle ønske jeg visste hva hunden min tenker på»

Fredrikke Buer Husø 16 år

Nå nettopp

Fredrikke Buer Husø (16) sammen med labrador retrieveren Mio (5).

Føler han sommerfugler i magen når han går forbi en jentehund eller guttehund?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Hva skulle du ønske du visste? spurte vi i høstens store skrivekonkurranse. Dette morsomme skråblikket til Fredrikke Buer Husø fikk 3. plass.

Noen ganger kan jeg se på hunden min og lure på hva som skjer inne i hodet hans. Hva er det han egentlig tenker på? Tenker han hele tiden? Og på hvilket språk tenker han? Skjønner han egentlig hva vi sier eller plukker han bare opp ord og setninger som gjelder ham?

Jeg skulle ønske jeg visste hva han sier når han bjeffer. Er det morsekode? Har enhver hund en dialekt? Er det bare for å vise at han er der og vokter?

Drømmer han?

Jeg skulle ønske jeg visste hva han tenker på når han går baklengs opp trapper eller når han ikke engang tør å gå opp eller ned trappen. Er det lettere å gå baklengs? Slipper han å se hvor langt det er igjen av trappen? Hva er så skummelt med en trapp?

Eller hva det er han drømmer om når han «løper» mens han sover. Hva løper han etter? Hvordan drømmer han egentlig? Er det farger? Er det figurer?

Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor han lukter på alt hele tiden. Hva er det han plukker opp? Vet han mer om nabolaget enn meg bare ved å lukte?

Jeg skulle ønske jeg visste hvordan han så verden. Likt som oss? Hvilke farger? Hvordan oppfatter han alt han ser? Hva er en bil? Hva er et fly? Hva er jeg for ham?

Klemmer som et menneske

Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor han har angst. Hvorfor han er redd for nye steder.

Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor han plutselig legger ørene bakover og trekker seg sammen til en ball for så å skyte av gårde. Rundt bordet. I en voldsom fart. Rundt og rundt og rundt.

Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor han setter seg på fanget som et lite barn. Hvorfor han klemmer som et vanlig menneske.

Fredrikke Buer Husø (16) lurer ofte på hva hunden hennes Mio (5) tenker på.

Jeg skulle ønske jeg visste hva han tenker på når jeg gråter og han legger seg inntil meg for å trøste. Forstår han hva jeg trenger?

Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor han er mørkeredd. Er han redd fordi han ikke ser godt i mørket?

Et mysterium

Blir han også forelsket? Føler han sommerfugler i magen når han går forbi en jentehund eller guttehund? Prøver han å tøffe seg og vise at han er bedre enn alle andre?

Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor han ikke henter ting, men stjeler ting. En ball er ikke gøy å hente, men å stjele en sokk her og der, det er gøy.

Føler de at de har de samme rettighetene som oss? Har de en Gud eller noe de tror på? Hva er viktig for dem?

Men det er vel kanskje for det beste. At vi ikke vet alt. At det forblir et mysterium kan jo være en grunn til at vi er så fascinert av hunder og deres liv.

Jeg slutter i hvert fall aldri med å undres på hva som skjer inne i hodet på min firbente følgesvenn.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!