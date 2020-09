Kun 50 mennesker får komme fra Moria til Norge. Det er helt absurd.

Helena Hertzberg Bugge (16) Nestleder i Oslo Grønn Ungdom

Juni Berg-Nielsen (16) Oslo Grønn Ungdom

Branner har ødelagt store deler av Moria-leiren på den greske øya Lesbos. Norske hjelpearbeidere forteller om kaos, plyndring og enorme ødeleggelser i leiren, som i helgen ble satt i koronakarantene. NTB scanpix

Vi kan ikke bare sitte å se på.

Brannen i Moria-leiren i Hellas viser de umenneskelige forholdene i flyktningleiren. Nå er det på tide at Norge handler!

70-75 prosent av Moria-leiren er nå rammet etter den forferdelig brannen som herjet i natt. Det er minst 20.000 mennesker, 6000 av dem barn, i leiren, som i utgangspunktet har en makskapasitet på 3000 mennesker.

Er det nok?

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har sagt til VG at regjeringen skal hente ut 50 asylsøkere fra Moria-leiren. 50 av 20.000 mennesker er tydeligvis nok for vår regjering.

20.000 mennesker lever i en helt forferdelig tilværelse, og nå har pandemien rammet dem i tillegg. I vår skrev over 46.000 nordmenn under på en underskriftskampanje som krevde at regjeringen skulle ta imot asylsøkere fra Moria.

Juni Berg-Nielsen (16) og Helena Hertzberg Bugge (16) i Oslo Grønn Ungdom. Privat

Regjeringen, i et av verdens rikeste land, med statsminister Erna Solberg (H) i spissen, mener altså at det holder å hente 50 mennesker. De mener at det er nok for å si at Norge har gjort sin del, og at vi kan ha god samvittighet for det.

Vi klarer bedre

Dette er en helt absurd tankegang. Norge skal helt fint klare å ta imot mer enn 50 asylsøkere fra Moria-Leiren. Vi har muligheten, og da må vi hjelpe de vi kan, og ikke la nasjonalistiske tanker fra Frp trumfe grunnleggende menneskerettigheter.

Som Une Bastholm sier, må vi minst tidoble antall mennesker vi tilbyr å evakuere. Da må vi tilby minst 500 mennesker å komme til Norge.

Det er en selvfølge at vi ikke lenger kan sitte handlingslammet og se på at flyktningene i Moria rammes av korona mens leiren brenner ned.

