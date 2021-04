Gutter kan også grine

Sindre Olai Lohne-Fosserud 12 år

Sindre Olai Lohne-Fosserud (12) har i det siste tenkt på hvorfor det er sånn at gutter ikke skal vise følelser. Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB

Det må være greit for oss gutter å gråte på lik linje med at det er greit at vi spiller fotball.

I det siste har jeg tenkt på hvorfor ikke gutter skal vise følelser. Man har alltid hørt at hvis man står og gråter i et hjørne, er man svak.

Vi er alle forskjellige. Noen er mer følsomme enn andre. Det må være greit for oss gutter å gråte på lik linje med at det er greit at vi spiller fotball.

Når en jente står og gråter, er det ikke noe galt. Men om en gutt står og gråter, da er det rett ut av gjengen. Da får man ikke henge med «de kule» lenger. Hvorfor skal det være sånn? Vi gutter må få lov til å være følsomme vi også.

Gå ut av klasserommet

I en time på skolen var det sånn at man skulle vise en sang som var spesiell for en selv.

Sindre Olai Lohne-Fosserud (12). Foto: Privat

Det har skjedd noe i familien, så «Fix you» av Coldplay er en spesiell sang for meg. Jeg begynner alltid å gråte når jeg hører den sangen.

Da jeg satt på sangen, var jeg nødt til å gå ut av klasserommet. Jeg visste at jeg kom til å gråte. Da jeg kom inn, fikk jeg beskjed om at det var bra at jeg gikk ut, hvis ikke hadde de ikke hørt sangen, men bare jeg som gråt.

Det var sikkert sagt med et glimt i øyet, tror jeg. Men jeg hadde en dårlig dag, så da tok jeg det veldig innover meg.

