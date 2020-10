Å fjerne rasismeparagrafen er en trussel mot demokratiet

Helena Bugge (16) Leder, Oslo Grønn Ungdom

Ella Sidsel Svendsen Kvam (16) Leder, Rogaland Grønn Ungdom

14 minutter siden

Per-Willy Amundsens (Frp) argument om at «rasismeparagrafen har sklidd ut og truer ytringsfriheten», holder ikke. Foto: Vidar Ruud, NTB

Vil vi ha et samfunn der enkelte ikke tør å ytre seg i frykt å bli hetset?

Nyhetsbildet har i det siste vært preget av at Frp vil skrote rasismeparagrafen. En lov som sier at det er ulovlig å komme med hatefulle ytringer mot minoriteter. Å fjerne denne loven vil være en trussel mot demokratiet. Rasismeparagrafen verner nemlig om ytringsfriheten.

De siste årene har regjeringen skuffet og sjokkert oss, gang på gang. Vi har sett en regjering som preges av politisk maktspill istedenfor å prioritere det som er for landets beste.

Farlig og truende

En regjering som ikke vil hjelpe flyktninger, som presterer å legge frem et bekmørkt statsbudsjett med tanke på klima, og som åpner for endringer i abortloven. En statsminister som bruker ordet «nazi», og som har pisset på en hel minoritet gjennom sin uttalelse om Black lives matter-demonstrasjonene.

Begeret rant over for oss da det tidligere regjeringspartiet Frp, nå støtteparti for Solberg-regjeringen, uttalte at de ønsker å skrote Norges rasismeparagraf.

Ella Sidsel Svendsen Kvam (16), leder av Rogaland Grønn Ungdom. Og Helena Bugge (15), leder av Oslo Grønn Ungdom. Foto: Privat

Det er ikke bare skammelig at Frp rett og slett vil lovliggjøre hat, trusler og trakassering av minoriteter, det er også både skremmende og svært farlig. Det oppleves spesielt farlig og truende for minoritetene, men det er også farlig for det norske samfunn at et såpass mektig parti sender ut slike signaler.

Krenkelsessyndrom?

Frps Per-Willy Amundsens argument om at «rasismeparagrafen har sklidd ut og truer ytringsfriheten» holder ikke. Han omtaler rasismeparagrafen som et bidrag til det han kaller et «krenkelsessyndrom», som han mener er utbredt i den vestlige delen av verden. Han sier at frykten for å krenke andre hemmer ytringsfriheten.

Frp foreslår mer eller mindre å gjøre det lovlig å hetse mennesker på bakgrunn av hvem de er. Det er ikke akseptabelt.

Det å fjerne rasismeparagrafen vil i høyeste grad bidra til å hemme ytringsfriheten.

Vi har allerede sett eksempler på politikere som skremmes av trusler og trakassering. Skribent Sumaya Jirde Ali takket først nei til å snakke på 8. mars-demonstrasjonen i Bergen for to år siden fordi hun hadde mottatt grove trusler. Politiker Lan Marie Berg (MDG) har sagt at hun ikke hadde blitt heltidspolitiker hvis hun visste hvor mye hets det innebar.

Vil vi ha et samfunn der enkelte ikke tør å ytre seg i frykt å bli hetset?

Tenke nytt

Dette høres ikke ut som Norge slik vi kjenner det, og som vi er stolte av. Dette høres ut som krefter i samfunnet vårt som tar skritt tilbake gang på gang. Det er så mye unødvendig bruk av tid og energi som heller burde bli brukt på å tenke nytt.

Mange minoriteter i verden og i Norge er slitne. Mest på grunn av politikere som ikke viser at de er villige til å gjøre alt som står i deres makt for å skape et samfunn uten rasisme og undertrykkelse.

Vi trodde vi var kommet lenger en dette i Norge. Frp viser at det ikke er tilfellet, noe som en gang for alle bekrefter at de aldri bør få makten i Norge igjen.

