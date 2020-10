Livet som muslim og homofil

Rauand Ismail (21)

I dag er jeg trygg i både troen og identiteten min. På min egen måte, skriver Rauand Ismail (21). Foto: Kristine Aas

Mange homofile muslimer kjemper for frihet hver eneste dag.

Da jeg var 13 år, ba jeg fem ganger i døgnet og fastet under ramadan. Jeg kunne flere av de viktige versene i koranen utenat på arabisk. Jeg trodde på Allah, men for noen ville jeg aldri bli muslim. Fordi jeg også er homofil.

Jeg har ikke snakket høyt om troen min siden. Det sitter fortsatt langt inne å gjøre det fordi det alltid har vært en personlig og privat rettesnor, som hadde en større plass i livet mitt som barn enn som voksen.

Politiker Hadia Tajik (Ap) skriver om nettopp dette i boken sin. Hun setter ord på det jeg hadde trengt å høre da jeg skjønte at jeg forelsket meg i gutter.

«Jeg er troende, men uten mellommenn eller kvinner, uten en menighet, uten et religiøst fellesskap. Men da er jeg også fri fra den sosiale kontrollen det ville ført til. Fri fra andres spilleregler for min Gud», skriver Tajik i boken Frihet. Jeg er heldig nok til å tenke det samme i dag.

Når andre bestemmer

Vi har aldri vært særlig religiøse i vår familie. Troen har alltid vært der, men bønn, faste og moskébesøk har stort sett uteblitt. Da jeg flyttet til Irak med familien som trettenåring, begynte jeg derimot å praktisere troen igjen. Jeg hadde mistet en nær person i livet og fant trøst i troen. Jeg følte meg som muslim.

Rauand Ismail (21) Foto: Kristine Aas

Noen år senere skjønte at jeg var homofil. At jeg forelsket meg i gutter. Jeg skjønte også at jeg aldri ville bli akseptert i moskeer. Jeg klarte ikke å tro lenger, fordi jeg følte at jeg var uærlig mot troen.

Jeg kunne ikke både være muslim og homofil. Ikke ifølge muslimene med makt.

Min måte å tro

Jeg trodde at islam var for noen andre enn meg og skulle defineres av noen andre enn meg. Jeg visste i alle fall ikke om noe organisert form for islam som aksepterte min seksuelle identitet – som om det skulle ha noe med tro å gjøre – hverken i Irak eller hjemme i Oslo.

I dag er jeg trygg i både troen og identiteten min. Som homofil og som muslim. På min egen måte. Uten en moské. Uten bekreftelsesbehov fra menn som vil bestemme over troen min. Uten andre muslimers forventninger til hva en muslim skal være, og hvem jeg kan forelske meg i og ikke.

Min tro er min sak. Jeg trenger ikke et trosfellesskap eller en moské for å kalle meg muslim.

Kjemper for hverandre

For mange muslimer er jakten på en moderne muslimsk identitet en frihetskamp de må kjempe hver dag. Vi må huske de tradisjonelle tolkningene av vår tro som holder oss nede. De ble laget for en annen tid enn vår. Som Tajik skriver: «Når de fortsetter å dominere, er det ikke et uttrykk for religion, men for makt. Og jeg vil ikke gi andre makt over meg.»

Den frihetskampen må ledes av oss. Ikke av dem som vil ha oss ut av landet. De som skyver homofobi og kvinnefrigjøring foran seg i diskusjoner om innvandring.

Å sette grupper opp mot hverandre har aldri gitt noen mer frihet. Men å gå foran i egne miljøer vil gjøre flere tryggere i kampen for egen frihet. Enten det er som muslim og homofil eller som kvinne og muslim.

Rauand Ismail (21) Foto: Kristine Aas

