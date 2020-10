Skolen kan bidra til holdningsendring

Amalia Dögg Ingvarsdóttir (13)

Hvis flere hadde lært mer om seksualitet fra ung alder, hadde kanskje folk hatt mer frihet til å være seg selv, skriver Amalia Dögg Ingvarsdóttir (13). Foto: Shutterstock

Hvorfor lærer vi ikke mer om seksualiteter og kjønn på norske skoler?

Det er ingen ulemper ved å lære barn og ungdom om tema knyttet til LHBT-personer (Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Jeg hører flere ganger hver uke støtende og nedlatende ord mot denne gruppen. På skolen ser jeg helt klart at vi trenger å lære mer.

Lite kunnskap

Elever og lærere er så uinformerte om disse problemene at de ikke reagerer på det. Jeg har så vidt sett noen ta til motmæle når de ser dette skje. Mange skoleelever bruker homofobiske og transfobiske ord, som om det er greit!

Jeg mener at det viser tegn til mangel på undervisning og kunnskap om seksualiteter og kjønn. Det burde ikke være vanskelig å vie noen flere timer av læreplanen til dette.

Kunnskap fjerner fordommer

Hvis flere hadde lært om dette fra ung alder, så hadde det kanskje vært mindre fordommer og hat mot LHBT-personer. Da hadde kanskje folk hatt mer frihet til å være seg selv.

Jeg vil ha en grunn til at det ikke er undervisning i tema. Jeg vil ha en grunn til at dette ikke er viktig nok for skolene til å lære om. Er det ikke viktig å være informert nok om LHBT, når det kan gjøre samfunnet litt tryggere for flere?

Samfunnet burde være og føles trygt for alle. Uansett hvem det er!

Amalia Dögg Ingvarsdóttir (13). Foto: Privat

