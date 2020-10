Til alle voksne som sprer hat på Facebook

Det er som om mange legger fra seg medmenneskelighet og saklig debatt idet de logger inn på sosiale medier.

Jeg er en av mange som bruker Facebook. Jeg har i løpet av den siste tiden bitt meg merke i godt voksne menneskers aktivitet i ulike kommentarfelt.

Personangrep, rasisme og hatefulle ytringer florerer, og de blir rettferdiggjort av ytringsfriheten. Ytringsfrihet er retten til å tro og mene det man vil. Men gir det virkelig grunnlag for at godt voksne mennesker kan dele kvalme kommentarer om den 17 år gamle miljøaktivisten Greta Thunberg?

«Ble du krenket nå?»

Dette handler ikke bare om Greta Thunberg. Det handler om at Facebook er blitt et slags mekka for voksne der de kan si og mene akkurat det de vil. En arena der de kan avvise klimadebatten og spre konspirasjonsteorier om religioner. Om hvordan de ødelegger fedrelandet, frarøver oss tradisjoner og invaderer våre hjem.

Skriver VG, NRK eller Aftenposten en artikkel, vil det så godt som alltid være en forvirret 50-åring som klarer å vri og vende om ordene til en helt usmakelig, direkte faktaløs påstand.

Er det noen som er modige nok til å svare saklig og argumentert, er responsen ofte: «Ble du krenket nå?»

Å argumentere imot noen er ikke å bli krenket. Det er som om baby boom-generasjonen legger fra seg medmenneskelighet, saklig debatt og generell respekt idet de logger seg inn på Facebook.

Argumentløse utspill

Ingen fremstår mer krenket enn de godt voksne som sitter hjemme i godstolen. Med brillene på nesetippen og fingrene godt plantet på tastaturet skriver de setninger som «ISLAM TAR OVER NORGE!» eller «Klimaet har alltid endret seg, MDG er et eneste stort konspirasjonsapparat!».

Hadde det vært slik at man kunne kjøre en saklig debatt, ville jeg aldri skrevet denne artikkelen. Men slik er det nå altså ikke.

Kanskje våre eldre en vakker dag innser hvor tåpelig det fremstår. Før det må de litt mer bevisste internettfarerne stå på sidelinjen og være vitne til alle de fantastisk argumentløse utspillene.

Skjærer ikke alle over én kam

Jeg må likevel gi en stor takk til de voksne som ikke oppfører seg på denne måten. De som bruker Facebook til det den faktisk er ment for: Å poste fine bilder av blomstene i hagen, utsikten fra stuevinduet og ferieturene til Spania. Viktig ikke å skjære alle over én kam, ikke sant?

Og til deg som nå planlegger å kommentere, vil jeg gjerne «forhåndsbestille» noen kommentarer. Slik at du slipper å brenne kalorier på å taste det inn på Ipaden:

«Hoho, ja, dette var saklig.»

«Haha! Ja, dette var det beste jeg har lest i dag.»

«Spar meg, generasjon krenket!»

