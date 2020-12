1. desember: Å finne en som forstår

Sara Wahlquist Skurdal (21)

Thea Marie Dalen (21)

36 minutter siden

Sara (21) fra Vinstra og Thea (21) fra Horten har begge hatt kreft. Sykdommen gjorde at de knyttet et sterkt bånd. Historien deres er første luke i Si ;Ds julekalender om omsorg. Foto: Privat

Vennskapet holdt motet vårt oppe.

Si ;D-innlegg

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si ;Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

For ikke så veldig lenge siden gikk vi gjennom en vanskelig periode. Thea fikk kreftbehandling i 2018 og Sara i 2019. Vi følte oss begge ensomme i situasjonen, selv om vi var utrolig heldige som hadde god støtte fra venner og familie.

Det var egentlig ganske tilfeldig at vi fant hverandre gjennom Instagram og hashtaggen #ungkreft. Siden begge befant seg i en tøff tid, ønsket vi å finne noen som kunne forstå.

Omsorgen og støtten vi har funnet i hverandre, har vært uvurderlig.

Holder motet oppe

Én melding ble til to. To ble til tre. Nå sitter vi her, nesten to år senere, og skriver om det trygge og gode vennskapet vårt. Et vennskap som har gitt oss så mye godt.

Slik kunne samtalene mellom Thea og Sara se ut. Foto: Privat

Kreft er noe du og kroppen din må kjempe mot alene. Men det å ha en samtalepartner som virkelig kjenner til det du går gjennom, gjør det lettere å holde motet oppe.

Selv om vi var på hver vår side av landet, har vi alltid hatt hverandre å snakke med. Om det så var vanskelige situasjoner eller galgenhumoren som tok overhånd. Det var alltid lett å snakke med noen som kjente seg igjen.

Noen ganger trenger man noen som faktisk kan «forstå», ikke bare «forestille» seg det.

Mister hår og identitet

I begynnelsen delte vi erfaringer om kreften. Det var alt fra å miste håret, energi og egen identitet, til tanker og stress rundt fysiske smerter og tilbakefall. Vi kunne ikke ta bort smerten til den andre eller gi den ene håret tilbake, men vi kunne hjelpe hverandre til å lette tanker og endre tankemønster.

For det er vi evig takknemlige.

Thea under cellegiftbehandling i 2018. Foto: Privat

Å få en kreftdiagnose er som å få et hardt slag i magen. Pusten stopper opp, og du klarer ikke lenger å se tydelig. Med tiden går alt på autopilot, og det eneste man tenker på, er å komme seg gjennom enda en dag.

Kroppen blir fremmed

Det var fint for begge å kunne utveksle tanker og erfaringer istedenfor å være alene i sine tanker. Vi fungerte på mange måter som et støtteapparat som vi kunne falle tilbake på i stunder hvor det trengtes.

Tiden under og etter kreftbehandling er vanskelig. Vår egen kropp ble til noe fremmed som vi ikke kjente oss selv igjen i. Kreften tar over kroppen og hodet, og tapper deg for energi og krefter. Hodet vil så mye, men kroppen sier stopp.

Frykten for tilbakefall var der hele tiden mens vi prøvde kave oss gjennom rehabiliteringsfasen. Med tiden blir stemmen svakere, men den er der fortsatt hele tiden.

Å få og gi omsorg

I dag er ikke vennskapet preget av så mye sykdom og bekymringer. Det er blitt til et vennskap hvor vi kan snakke om alt mulig som foregår i livet og dele tanker om hverdagslige ting som foregår.

Sara og Thea er i dag begge friske. Og fremdeles gode venner. Foto: Privat

Det å finne en på samme alder som har vært i samme vanskelige situasjon som deg, har vært til god hjelp for oss begge.

Vi har ikke bare gitt hverandre omsorg i den tøffe perioden, men også vært støttespillere i den vanlige hverdagen. Selv etter den vanskeligste tiden som er lagt bak oss.

Å kunne få og gi omsorg er så viktig for oss mennesker. Det har vi virkelig fått erfare.

Hva er ekstra viktig å huske på denne julen?

– Denne julen er det ekstra viktig å ta vare på hverandre og vise omsorg. Kanskje send en ekstra melding eller ha en videosamtale og spør hvordan andre har det, og ta vare på de menneskene du har rundt deg.

