Kjære Nanna. Jeg føler meg ikke seksuelt tiltrukket av andre, hverken jenter eller gutter, og jeg begynner å føle meg ødelagt.

For noen år siden oppdaget jeg begrepet «aseksuell», og jeg følte at jeg hadde funnet et begrep som virkelig beskrev meg.

Jeg har kommet ut som aseksuell til noen av de nærmeste vennene mine. Selv om jeg ikke har fått noen direkte negative tilbakemeldinger, har jeg fått kommentarer som at jeg «bare ikke har funnet den rette ennå», eller at det er «unaturlig», og at jeg «må ha sex dersom jeg skal ha et lykkelig forhold i fremtiden».

Jeg har prøvd å feie vekk disse kommentarene, særlig siden de bærer mange paralleller til kommentarer homofile fikk for noen tiår siden, men jeg begynner å tvile mer og mer på meg selv, og på om det i det hele tatt er legitimt at jeg føler som jeg gjør.

Hilsen jente (18)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (18)

Så flott at du har funnet ut noe så viktig om deg selv!

I det samfunnet vi lever i, blir vi eksponert for sex over alt, og forventningene/normene knyttet til vår seksualitet er mange.

Som du skriver selv, er det gjerne slik at de av oss som bryter med disse normene, kan får høre at det er unaturlig, eller kanskje at det går over når man finner den rette. Vi vet heldigvis at dette ikke er stemmer, og at det ikke finnes en fasit på hva som er «riktig» seksualitet.

Jeg er veldig glad for at du skrev til meg, for dette er et viktig tema som jeg tenker mange må lære litt mer om. Du skriver ingen konkrete spørsmål, men jeg får inntrykk av at du ønsker å få litt støtte og kanskje få vite litt mer om aseksualitet.

Spekter av seksuell lyst

Vi er kanskje vant til å snakke om seksuell orientering som hvilket kjønn en liker eller blir tiltrukket av, men når vi snakker om aseksualitet, snakker vi også om hvilken grad av seksuell tiltrekning man opplever.

Altså handler ikke seksualitet bare om hvem du blir tiltrukket av, men også hvor du befinner deg på spekteret av seksuell lyst.

Vi kan nemlig tenke på seksuell attraksjon som et spekter, hvor det fra den ene siden finnes de av oss som har lyst på sex ofte og gjerne med mange partnere, de av oss som synes sex er helt greit, til de av oss som ikke føler seksuell tiltrekning og/eller ikke ønsker å inngå i seksuelle aktiviteter med andre personer. Dette er ikke det samme som å velge å være i sølibat.

Når det er sagt, er aseksuelles behov like forskjellige som seksuelles behov.

For eksempel vil noen aseksuelle føle seksuell lyst uten å ha et ønske om å finne seg en sexpartner, andre kan like å ha sex med seg selv, men har ingen interesse av å ha en sex med en partner, mens andre ikke har seksuell lyst i det hele tatt.

60.000 i Norge

Du forteller at du opplevde at aseksuell var et begrep som virkelig beskrev deg, og jeg kan tenke meg hvor fint det var å oppleve at du ikke er alene om dette.

Det er alltid vanskelig å finne riktige tall på seksualiteten vår, men vi regner med at ca. én prosent av verdens befolkning definerer seg som aseksuelle, altså ca. 60 000 personer i Norge.

Du skriver at du har fått dumme kommentarer om at du må ha sex for å ha et lykkelig forhold i fremtiden, og dette er selvfølgelig ikke riktig.

Et forhold er som en kontrakt mellom utvalgte personer, og her velger man sammen hvordan det skal være, det finnes ingen fasit!

Aseksuelle kan inngå i forhold og relasjoner som er like kjærlige, intime og romantiske som alle andre, hvor det er andre ting enn seksualitet som er i fokus.

Kan bli tiltrukket av andre

Noen aseksuelle kan føle seg tiltrukket av andre mennesker, mens andre ikke blir tiltrukket og/eller ønsker ikke partnere i det hele tatt.

De av oss som er aseksuelle og opplever å bli tiltrukket av andre, kan altså gjerne også definere seg som f. eks bifil, heterofil, homofil, lesbisk og så videre.

Hvis du har lyst til å lese mer om dette eller bli kjent med andre aseksuelle, anbefaler jeg å sjekke ut AVEN nettverket sine sider.

Jeg håper dette svaret var til hjelp, lykke til med utforskningen!

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)