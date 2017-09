Vi må tenke nytt om Norges rolle i verden. Det er på tide at vi snakker om Norden.

Begrepet Norden har dessverre fått noen stygge konnotasjoner de siste årene, som for eksempel ekstremisme og hvit makt.

Det blir klart hver gang jeg forteller venner at jeg er med i Foreningen Norden og hører deres umiddelbare reaksjon: «Har du blitt nynazist, Folke?»

Bør være stolte

Kanskje trenger vi en påminnelse om hva Norden faktisk står for.

De nordiske landene var tross alt pionerer i kampen for likestilling og gode velferdssamfunn. Vi har lange tradisjoner for fred, demokrati og ytringsfrihet. Og vi verdsetter konsensus fremfor konflikt.

Dette Norden er noe vi burde være stolte over, ikke skamfullt feie under teppet.

De negative konnotasjonene er ergerlige, for mer enn noensinne trenger vi å samle oss om Norden.

Nordisk samarbeid

Begge våre sterkeste allierte vingler i sin utenrikspolitikk, med Trump i USA og Brexit i Storbritannia.

Og når verden er preget av usikkerhet, er det klokt å trekke oss nærmere våre nordiske naboer. Allerede deler vi verdier, kultur og et visst språkfellesskap med hverandre.

Et tettere Norden kan handle om alt fra økt forsvarssamarbeid til implementering av vidtrekkende miljøpolitikk.

Vi kan for eksempel stille med en felles, sterk stemme på den internasjonale arenaen, slik at vi kan stå opp for demokrati, bærekraftighet eller fred – verdiene som binder oss sammen.

Mulighetene er der nå for et sterkere regionalt samarbeid, og vi burde diskutere om vi skal gripe dem. Det er på tide at vi snakker om Norden.