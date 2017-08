Jeg skriver dette innlegget fordi jeg vil skrike ut. Skrike ut på vegne av meg selv og andre unge mennesker. På vegne av oss alle, samtidig.

Skrike ut for sår som fortsatt gror, for samtaler som legger seg ved siden av meg hver kveld. Skrike ut selv om mange kanskje ikke vil skjønne hva jeg prøver å si.

Skrike ut selv om jeg ikke vet om jeg bør skrike ut om dette. Jeg vil skrike ut for mange unge norske med en muslimsk bakgrunn.

Jeg vil skrike ut om kjærligheten, om hvordan den ikke er så enkel for mange. Hvordan så mange ikke tør å dele noe så fantastisk med familien sin på grunn av én ting; kulturforskjellen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

En redsel for å tilpasse seg

Vi lever i en gryte fylt med mennesker fra forskjellige kulturer. Det er ikke lett å vite hvem man forelsker seg i, eller hvem man ender opp med.

Du velger ikke veien til din egen kjærlighet, den bare kommer. I stedet for at dette skal være en spennende reise for mange, blir det et stort problem hvor man må velge mellom dem man elsker mest og den man elsker mest.

Men det kommer en dag hvor troen ikke er det viktigste lenger, selv for mammaen din med hijab rundt hodet.

Det kommer en dag hvor felles etikk, moral, levemåte og troen på samme gud ikke betyr noe. For de snakker ikke samme språk, og de spiser ikke samme mat.

De hører ikke på samme musikk, de bruker ikke samme klær. De har ikke samme hjemland, og moren hans er ikke lik moren din. Det er i dette tilfellet at troen svekkes, og kulturen tar over.

En redsel for å tilpasse seg andre som ikke er helt like «oss», og en redsel for å ønske noen med annerledes bakgrunn velkommen til familien.

Verdt å krige for

Vi er så like, men de innser det ikke. Du og jeg, hånd i hånd. Samme oppvekst, samme Oslo. De nekter å se kjærligheten vi begge føler. Kun på grunn av at vi har ulik bakgrunn.

Vi passer ikke sammen, du og jeg. For du er ikke en av «oss» og jeg er ikke en av «dere».

Vi slår opp, finner heller noen fra samme kultur. Det er den riktige og trygge veien.

Dette viser hvordan noe så vakkert som kultur kan bli det verste for mange gutter og jenter i landet. Jeg nekter å tro på at det skal ende slik. Jeg nekter å tro på at folk skal gi opp så lett.

For ekte kjærlighet er verdt å krige for, selv om krigen føres mot familien din. For ingenting er vakrere enn å lære av hverandre, påvirke hverandre og utfylle hverandre med de fargerike verdiene vi begge bærer på.

Jeg nekter å tro på at en person som er litt ulik meg, vil skape problemer for meg og mine.

Jeg nekter å tro på at det er kulturen som skal skille oss. At vi fortsatt lever i en verden hvor vi kategoriserer hverandre. En verden hvor mennesker går i flokk.

En verden hvor vi fortsatt setter et stort skille mellom meg og deg. Jeg nekter å tro på at man skal gi opp så lett. Så vær så snill: Ikke gjør det.