Noen hendelser får meg til å føle meg som et objekt

Hei, jeg er en 15 år gammel jente som er så utrolig lei av å føle seg som et objekt. Hver gang jeg går ut av huset, føler jeg at jeg må tenke på hva jeg har på meg.

Nå tenker jeg ikke på hva som er «in» eller hva folk mener er fint. Jeg tenker heller igjennom hvor utringet klærne mine er, eller hvor stramt buksen/tightsen sitter.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

For hvis jeg går ut med en litt for stram bukse eller en litt for utringet topp, har jeg opplevd flere ganger at eldre menn/gutter ser på meg på en ekkel måte eller roper ting etter meg. Disse hendelsene får meg til å føle meg som et objekt.

Si ifra!

Bare tenk hvordan dere gutter hadde reagert hvis vi jenter hadde snakket om gutter på samme måte som noen av dere snakker om oss på.

Jeg tror ikke akkurat at dere hadde likt det.

Så neste gang du eller noen av vennene dine har tenkt til å slenge en kommentar etter en jente, tenk igjennom hvordan du hadde hatt det hvis det var deg!

Og så vil jeg gi et råd til jenter som opplever dette: Si ifra til dem som roper ting etter deg, at du ikke synes det er greit å se på kvinner på den måten.

Kommer fra steinalderen

Vi hadde nylig en diskusjon om dette i klassen, og konklusjonen til læreren var at alt dette sitter igjen fra steinalderen. At noen gutter ser på jenter som noe de kan bruke for å spre genene sine, er noe som er i instinktene til gutter.

I dag ser vi jo at det er visse guttegjenger der du får høyere status ut ifra hvor mange jenter du har ligget med. Dette er utrolig tåpelig.

Hvis en gutt hooker med tre stykker på samme kveld, er det liksom kult. Men hvis en jente gjør det samme, kan hun risikere å bli stemplet som løs, hore, billig, slut… Dette synet på de forskjellige kjønnene er helt forvridd.

Tenk om de guttene som hadde hooket med flere jenter, hadde blitt kalt det samme. Tror du at samfunnet hadde sett annerledes på dette?

