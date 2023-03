Nei, elever trenger ikke streikerett

12.03.2023 18:00

Mulighet til å streike vil ikke løse problemene vi har i skolesystemet i dag, skriver debattanten.

Det finnes andre og bedre måter å gi elever mer frihet på.

La elever få streikerett, skrev landsstyremedlem i Rød Ungdom, Aleksander Nawracala, i Aftenposten 6. mars. Der er vi uenige.

Mulighet til å streike vil ikke løse problemene vi har i skolesystemet i dag, og det vil kunne koste elevene enormt. Hvis vi gir Elevorganisasjonen og elevrådene mulighet til å ta elevene ut i streik, kan det ha flere negative enn positive konsekvenser for elevenes egen læring og utvikling.

Ikke en arbeidsplass

I Nawracalas innlegg er det tydelig at den eneste gode grunnen til å gi elever streikerett er at ansatte i arbeidslivet har det. Men skolen er ikke en arbeidsplass. Du har lov til å gå ut av klasserommet når som helst, i motsetning til på en arbeidsplass hvor de aller fleste må jobbe for å overleve.

Det finnes mange måter å påvirke politikken på. Blant annet å bli aktiv i et parti eller å delta på politiske arrangementer. Jeg tror Nawracala og jeg har samme mål her: å gi ungdom mer makt og frihet over eget liv. Forskjellen er at vi mener at en bedre måte å gjøre dette på, er å senke stemmerettsalderen til 15 år og gi elevene mer frihet over egen skolehverdag.

Kjenner seg selv best

Elever kjenner seg selv best, og derfor må vi gi dem muligheten til selv å bestemme hvilken skole de vil på. En annen måte å gi dem mer frihet på er å fjerne fraværsgrensen. Den har ført til mindre fravær blant elevene, men også til mer stress og press.

Vi er lei av at de eldre tar beslutninger for oss unge, og derfor trenger vi nye ordninger som vil gi hver enkelt elev mer frihet til å bestemme over sitt eget liv og sin egen hverdag. Ja til stemmerett for 15-åringer og til fritt skolevalg! Nei til streikerett.

