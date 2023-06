Bort med rasisme i skolen

Alle har rett til en trygg skolehverdag. Det er skolen sitt ansvar å sikre at den blir like trygg uansett hvem du er, skriver Herman Dahl Gaustad (14).

Følges handlingsplanen mot rasisme og diskriminering godt nok opp i skolen?

12.06.2023 21:00

Rasisme i skolen er et stort problem. Én av tre med flerkulturell bakgrunn forteller at de har opplevd rasisme, ifølge en Unicef-rapport fra 2022.

Flesteparten av tilfellene skjer i skolen. Når vi hører dette, bør det gå en alarm. Norge skal være et samfunn hvor alle kan føle seg hjemme.

Selv på min skole har jeg hørt rasistiske utsagn. Man må sørge for at skolene skal jobbe aktivt for at dette ikke skal skje i utgangspunktet.

Det haster

Stortinget vedtok en handlingsplan mot rasisme og diskriminering i 2019. Følges den bra nok opp i skolen?

Jeg trodde på ingen måte at en slik handlingsplan kom til å stoppe all rasisme. Men dette er så alvorlig, og det haster så mye at vi må gjøre noe nå!

Rasismen går ut over hverdagen til tusenvis av unge i Norge. Og de møter den på det stedet hvor de skal kunne føle seg trygge, nemlig skolen.

Følg opp

Alle har rett til en trygg skolehverdag. Det er skolens ansvar å sikre at den er like trygg uansett hvem du er, og hvilket land du eller foreldrene dine kommer fra.

Lærerne må ha mer kunnskap om hva de skal gjøre når elevene møter rasisme i klasserommet eller i friminuttet.

Vi trenger at skolene følger opp handlingsplanen, og vi trenger det nå!

