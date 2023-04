På skolen lærer vi hvordan en god debatt skal være. Sov politikerne i timen?

Partilederdebatten på Arendalsuka i 2022. Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap), Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Bastholm (MDG), Kjersti Bergstø (SV), Sylvi Listhaug (Frp). Debattleder Fredrik Solvang fra NRK.

Vil de voksne at vi skal lære å krangle og være sure på hverandre?

13.04.2023 20:00

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er den eneste som blir veldig sliten av å høre på debatter, spesielt på radio. Argumenter blir kastet frem og tilbake, og ingen får fullføre en setning.

Tenk så mye bedre det hadde vært om debattantene bare hadde turt å si: «Det var et veldig godt poeng», eller «det var et godt argument, det skal jeg tenke på». Det er ingen i debatter som hører på andre, for det virker som det eneste man vil, er å få sin mening frem.

Lett å bli oppgitt

Mange saker i debatter er komplekse, og man må tenke på absolutt alt. Det er lett å bli oppgitt av at det alltid blir satt spørsmålstegn ved de meningene man har. Men det er fortsatt mye lettere å nærme seg en felles god løsning når man er villig til å samarbeide.

En debatt kan i utgangspunktet være en skikkelig god greie, men hvis man bare angriper de andre debattantene istedenfor å lære og gjøre noe bedre – hjelper debatten noe da?

Har ikke politikere lært det?

På skolen lærer vi hvordan en god debatt skal være. Begge parter må vise respekt for den andres meninger, man skal ikke angripe personene man argumenterer mot, og man skal uttrykke seg så presist som mulig. Politikerne må vel ha lært dette da de gikk på skolen selv?

Tenk om du kunne ha kommet ut fra en debatt og vært opplyst fordi du har lært noe nyttig fra den andre parten? Kanskje du begynner å tenke på en annen måte?

Forbilder

Man kan altså lære en god del ved å se ting fra forskjellige ståsteder, men når det eneste man gjør er å krangle og kjefte på hverandre, så blir dette veldig vanskelig. Det er jo meningen at de voksne liksom skal være barnas forbilder. Vil de altså at vi skal lære å krangle og være sure på hverandre?

Har du noen gang diskutert en sak med noen du kjenner godt? Når man diskuterer med dem man står nær, så oppstår det ofte en mye bedre debatt enn den man får på TV. Det er sånne debatter jeg ønsker mer av. Debatter der deltagerne ikke blir sure eller dømmer hverandre.

Derfor oppfordrer jeg alle politikere og voksne som er med i debatter, til å hente inspirasjon fra de små debattene man har i hverdagen. Og vær så snill, bare slapp av litt. For det er mye lettere å tro på det noen sier, når de ikke fremstår som en arrogant og irritert person som er fast bestemt på at man selv har rett.

