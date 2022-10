Jeg er 16 år og i podkastens målgruppe, men jeg blir ikke truffet. Hvorfor?

Sofie Sinnes Styremedlem, Oslo Grønn Ungdom

Jeg skulle ønske at statskanalen produserte underholdning jeg ikke kan få servert på alle andre plattformer, skriver Sofie Sinnes om NRKs ferske podkast «Sophie Elise og Fetisha».

NRK vil nå unge jenter. Måten de velger å gjøre det på, frustrerer meg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har akkurat hørt en episode av den mye diskuterte podkasten arrow-outward-link «Sophie Elise og Fetisha» på NRK. Jeg er jente, 16 år og i podkastens målgruppe, men jeg blir ikke truffet. Hvorfor?

I et intervju med VG arrow-outward-link innrømmer Rune Lind, redaksjonssjef i NRK Underholdning, at NRK har hatt problemer med å nå unge kvinner. Podkasten med de to glamorøse influenserne er NRKs måte å ta grep på. For meg er dette å ta et langt steg tilbake i tid.

Burde ha satset annerledes

Hver dag, hele tiden, eksponeres min målgruppe for podkaster, profiler og programmer der influensere forteller åpenhjertig om sine opp- og nedturer. Jeg syns det er fint at offentlige personer kan snakke om livets ikke fullt så glamorøse sider, men at NRK skal servere den type underholdning som en del av satsingen for unge jenter, frustrerer meg.

Det frustrerer meg at NRK velger å ta grep for å nå unge jenter ved å servere enda mer «gossip» til min målgruppe. På tross av at sladder er en stor del av underholdningen til mange jenter, synes jeg NRK kunne ha satset annerledes.

Som ung jente i dag ser jeg en verden på bristepunktet. Unge jenter i Iran som kjemper for sin rett til å være frie. Kvinner og menn som kjemper for Ukrainas selvstendighet, og en verdensøkonomi i endring på grunn av krig og klimaendringer. Temaer som til stadighet dukker opp i feeden, og som jeg gjerne skulle lært mer om.

Hadde stått først i køen

Dette er også saker som angår «unge jenter», men som vi ofte bare hører om i overflaten. Dette er saker mange av oss bare blir eksponert for i perioder, for eksempel når influensere deler poster på story om det i sosiale medier.

Det er klart min aldersgruppe kan lese nyheter for å komme i dybden av dagsaktuelle saker. Men i den hyppige nyhetsstrømmen føler i hvert fall jeg at det kan være vanskelig å få oversikt. Dersom NRK hadde laget en podkast som hadde «ryddet litt» i dette, og som gikk i dybden på den uendelige mengden nyhetsvarslinger, tror jeg flere ungdommer hadde fått en bedre og bredere forståelse for dagsaktuelle saker.

Hvorfor kunne ikke NRK laget en podkast der de for eksempel snakket om «ukens story-post»? Der de muligens intervjuet ulike influensere som hadde delt noe om den aktuell saken, og gikk i dybden på hva saken handlet om?

Det hadde jeg, som ung jente, stått først i køen for å få lytte til. Det hadde knyttet feeden min opp til virkelighet og kunnskap – en parallell jeg syns vi burde styrke alt vi kan, i dagens samfunn.

Så kjære NRK, takk for at dere tar grep. Men som jente i et av verdens mest likestilte land skulle jeg ønske at statskanalen produserte underholdning jeg ikke kan få servert på alle andre plattformer.

